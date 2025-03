News folgen Artikel teilen

stellen Sie sich vor, Sie hätten 6.000 Euro zur freien Verfügung, um Deutschland nach vorn zu bringen. Wohin würden Sie das Geld fließen lassen? In 16 Zentimeter neue Bahngleise, damit die Züge wieder pünktlich rollen? In 18 Quadratmeter neues Dach für die Schule Ihrer Kinder oder Enkel, damit es dort auch künftig nicht hineinregnet? Oder gönnen Sie das Geld einer Mutter und spendieren ihr gut einen halben Rentenpunkt zusätzlich für die Kindererziehung?

Etwa 6.000 Euro pro Einwohner – das ist umgerechnet, was 500 Milliarden Euro Sondervermögen für die Modernisierung des Landes bedeuten. Man könnte auch andere Vergleiche anstellen, um die Summe greifbarer zu machen, die gestern vom Bundestag genehmigt wurde: So könnte man mit dem Geld die Deutsche Bahn elfmal komplett sanieren, 80 Berliner Flughäfen errichten oder bis zu 50.000 frische Autobahn-Kilometer bauen. Sie könnten auch versuchen, jede Sekunde 1.000 Euro auszugeben. Allerdings müssten Sie dann mehr als 15.000 Jahre durchhalten, bis die 500 Milliarden aufgebraucht sind. Das scheint mir dann doch ein wenig knifflig zu sein.

Union und SPD haben hoffentlich sinnvollere Ideen für ihren so gut wie neu gewonnenen Reichtum. Vorausgesetzt, der Bundesrat gibt am Freitag ebenfalls sein Einverständnis für das historische Finanzpaket, steht die künftige Regierung nämlich vor derselben Frage wie Sie gerade beim Lesen des ersten Absatzes: Wohin mit dem ganzen Geld?

Sicher, der grobe Plan steht: Die 500 Milliarden Euro sollen die Infrastruktur auf Vordermann bringen und genutzt werden, um Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. Außerdem gibt es ja noch den anderen Teil des Finanzpakets: faktisch unbegrenzte Ausgabemöglichkeiten für Verteidigung, Zivilschutz, Nachrichtendienste und Cybersicherheit, indem diese Bereiche von der Schuldenbremse ausgenommen sind. Doch was heißt das konkret? Und vor allem: Wird das Geld so eingesetzt, dass es auch nachhaltig etwas bringt, oder verursacht es am Ende nur mehr Kosten als Nutzen?

Zwei Gefahren scheinen zumindest halbwegs gebannt zu sein – dem Verhandlungsgeschick der Grünen sei Dank. Erstens, dass Projekte finanziert werden, die dem Klima schaden, und zweitens: dass Union und SPD die Gelder zweckentfremden und damit Wahlgeschenke wie die Mütterrente finanzieren. Denn erstmals wird nun die Formulierung "Klimaneutralität bis 2045" ins Grundgesetz geschrieben, außerdem das Wort "zusätzlich" vor "Investitionen". Erst wenn im normalen Bundeshaushalt zehn Prozent für Investitionen ausgegeben werden, soll weiteres Geld aus dem Sondervermögen kommen dürfen.

Nicht durchsetzen konnten sich die Grünen allerdings mit der Forderung, Verteidigungsausgaben erst ab einer Größenordnung von 1,5 statt 1,0 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) über Schulden zu finanzieren. Das ist bedauerlich. Denn vieles an Verteidigungsausgaben schafft keine Werte, die über lange Zeit genutzt werden können. Geld für Waffen, Munition oder Soldatengehälter gilt daher als sogenannte konsumtive Ausgabe – und nicht als Investition. Sie sollte deshalb auch nicht über Kredite, sondern aus Steuereinnahmen und damit aus dem normalen Bundeshaushalt finanziert werden. Andersherum sollten Investitionen in Infrastruktur sehr wohl über Schulden finanziert werden können, weil sie mehreren Generationen zugutekommen. Doch anders als bei der Verteidigung sind die Ausgaben gedeckelt.

Einige Ökonomen mahnen daher an, die Schuldenbremse grundlegend zu reformieren. So schlagen etwa Forscher am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim vor, die erlaubte Kreditaufnahme in Höhe von 0,35 Prozent des BIP zu erhalten, Bund und Ländern aber zusätzlichen Spielraum zu geben, wenn sie etwa in Bildung, Forschung sowie Umwelt- und Klimaschutz investieren wollen. "Zukunftsausgaben", nennt das ZEW das.

Allerdings könne der Staat so viel investieren, wie er wolle – wenn man die Standortprobleme nicht löse, sei am Ende nichts gewonnen. Zu diesem Schluss kommt ein Forscherteam vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Fünf wichtige Rahmenbedingungen müssen nach Ansicht der DIW-Ökonomen verbessert werden, damit auch private Investitionen angeregt werden: "analoge sowie digitale Infrastruktur, Bürokratie, Erhöhung des Erwerbspersonenpotenzials und innere Sicherheit".

So reiche es beispielsweise nicht, sich beim Bürokratieabbau darauf zu konzentrieren, Vorschriften und Berichtspflichten abzubauen. Die würden im Zweifel ohnehin eher noch zunehmen. Stattdessen sollte man sich ein Beispiel an den nordischen Ländern nehmen und die Behörden befähigen, effizienter mit den vielen Vorgaben umzugehen – indem man die Verwaltung endlich durchdigitalisiere und manche Arbeit von Künstlicher Intelligenz erledigen lasse.

Nicht zuletzt muss Deutschland die vielen Milliarden überhaupt auf die Straße bringen können. Denn ein volles Portemonnaie nützt nichts, wenn niemand da ist, der die Brücken baut, die Krankenhäuser saniert oder die Wärmenetze verlegt. Nach der emotionalen Debatte über schnellere Abschiebungen sollte die neue Regierung daher am echten Problem ansetzen: der schnelleren Zuwanderung von Fachkräften. "Das fängt bei der digitalisierten Visa-Vergabe an, geht über serviceorientiert geschulte Ausländerbehörden bis hin zur beschleunigten Anerkennung von Abschlüssen", so die DIW-Ökonomen.

In der Theorie scheint es der politischen Führung klar zu sein, worauf es jetzt ankommt. So sagte CDU-Vize Andreas Jung kürzlich im Deutschlandfunk: "Wir haben die verdammte Pflicht, es zusammenzubringen. Klimaneutralität, wirtschaftliche Stärke, soziale Akzeptanz, Nachhaltigkeit in der ganzen Breite. Nur dann erhalten wir die Akzeptanz, nur dann wird es zum Erfolg." Entscheidend sei, dass das, was gemacht wird, sinnvoll ist. Doch Jung ergänzte: "Darüber entscheidet die Koalition. Da gibt es keine Bindung."

Wenn das mal nicht noch zum Problem wird.

