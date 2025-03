Doch auch das will Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann später so nicht stehen lassen. Es sei eine sehr zentrale Frage für die nächsten Jahre, sagt Haßelmann, wie die demokratischen Parteien in diesem Land Vertrauen zurückgewinnen und wie sie im Parlament und außerhalb den politischen Diskurs prägten. Doch da seien Friedrich Merz und seine Fraktion in den letzten Jahren "keinesfalls stilbildend" gewesen.

Es sei "bitter", dass die Union so lange gebraucht habe zu merken, "wie notwendig das alles ist", sagt Haßelmann irgendwann nach all ihrer Kritik an Friedrich Merz. "Es wird aber dadurch nicht falsch."

Dürr: "Erste Schuldenkoalition der Bundesrepublik"

Das wiederum sehen Linke, BSW, AfD und FDP ganz anders. Die FDP sitzt an diesem Dienstag ein letztes Mal mit ihren 90 Abgeordneten im Plenum – und scheitert gleich zu Sitzungsbeginn mit einem Antrag, die ganze Abstimmung abzublasen.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr wendet sich in seiner Rede vor allem an Merz. Der argumentiere zwar mit der Anpassung an eine geänderte Weltlage, aber: "Tatsächlich ist es der Startschuss für hemmungslose Schuldenmacherei. Statt einer Großen Koalition, einer Groko, haben wir jetzt eine Schuko, die erste Schuldenkoalition der Bundesrepublik Deutschland."

Die Union setze mit dem Schuldenpaket "linke Wirtschaftspolitik" um, von einer "echten Wirtschaftswende" hätten sich CDU und CSU verabschiedet, kritisiert Dürr. "Den Wortbruch müssen Sie mit sich und der Partei ausmachen. Aber das, was Sie hier heute tun, ist das Gegenteil dessen, was Deutschland jetzt braucht."

AfD: Selbstsicher und hart im Ton

Der Ton aus den Reihen der AfD ist rüde, die Zwischenrufe im Plenum zahlreich. Am stärksten setzen die Abgeordneten dabei wie Brandner auf einen Vorwurf in Richtung Merz und Union, ihrer größten Konkurrenz im Parteienspektrum: "Ihr habt die Wähler betrogen!"