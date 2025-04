Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

die Taurus-Debatte ist zurück. Herausgekramt aus den Annalen der Ampel-Irrfahrten hat sie Friedrich Merz, der wahrscheinlich nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.

Bei "Caren Miosga" sagte Merz überraschend freimütig, dass er als Kanzler die deutschen Marschflugkörper an die Ukraine liefern würde: "Nicht, dass wir selbst in diesen Krieg eingreifen, sondern dass wir die ukrainische Armee mit solchen Waffen ausrüsten", so Merz am Sonntag. Sogar ein mögliches Ziel für einen Taurus-Einsatz nannte Merz: die illegal von Russland errichtete Kertsch-Brücke zwischen der Halbinsel Krim und dem russischen Festland, die als wichtige Nachschubroute für die Kreml-Truppen in der Südukraine gilt.

In der SPD nahm man den Auftritt mit Kopfschütteln zur Kenntnis. Da war er wieder, der impulsive Merz, der einfach einen raushaut, hieß es bei den Genossen hinter vorgehaltener Hand.

Für die SPD war es doppelt ärgerlich: Nicht nur, weil Merz sich in einer außenpolitischen Kernfrage nicht mit seinem künftigen Koalitionspartner abgestimmt hat. Sondern auch, weil er die SPD kalt erwischt hat. Schon zu Ampel-Zeiten war die Taurus-Debatte ein wunder Punkt der Genossen, die ihr Taurus-Nein gegen enormen öffentlichen Druck verteidigen mussten und dabei auch intern zerstritten wirkten.

Merz' Vorstoß traf die SPD unvorbereitet – das legen zumindest die ersten Reaktionen nahe: Während Parteichef Lars Klingbeil sich nicht an der Debatte beteiligen wollte und Verteidigungsminister Boris Pistorius nebulös von "guten Argumenten" sowohl für als auch gegen eine Taurus-Lieferung sprach, schob SPD-Generalsekretär Matthias Miersch einen Riegel vor: "Wir waren ja immer schon auch dagegen", sagte er.

In anderen Worten: Die SPD weiß selbst gerade nicht genau, wo sie in der Debatte steht.

Doch es geht um mehr als um einen Marschflugkörper. Wenn Merz öffentlich über einen Taurus-Einsatz auf der Krim sinniert – was weitreichende politische Folgen haben könnte –, grenzt er sich nicht nur vom amtierenden Kanzler Olaf Scholz ab, sondern deutet eine neue Linie in der deutschen Ukraine-Politik an.

Auch jenseits des Ukraine-Kriegs stellen sich grundlegende Fragen: Der aggressive Zungenschlag der Trump-Regierung gegen Europa zwingt die künftige Bundesregierung dazu, die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik neu zu vermessen. Alte Gewissheiten zerfallen im Tagesrhythmus. Was folgt als Nächstes? Zerpflückt Donald Trump die Nato? Wie verlässlich ist der US-Atomschirm über Europa? Wie lässt sich ein Frieden in der Ukraine dauerhaft absichern? Und welche Kosten müssen auch deutsche Bürger tragen, um künftig in Frieden und Freiheit leben zu können?

Es sind Fragen, auf die derzeit niemand eine Antwort weiß. Ein Kanzler Merz muss im Grunde eine zweite Zeitenwende vollziehen, mit EU-Partnern an einer europäischen Sicherheitsarchitektur basteln, die die US-Abhängigkeit verringert, und vor allem Deutschlands Verteidigungsfähigkeit herstellen.

Viel Zeit hat er dafür nicht. Generalinspekteur Carsten Breuer hat gerade seine Warnung erneuert, dass Deutschland ab 2029 – also voraussichtlich in der Amtszeit der künftigen Merz-Regierung – mit einem russischen Angriff auf Nato-Territorium rechnen müsse.

Damit das Mammutprojekt zweite Zeitenwende auch nur halbwegs gelingt, braucht Merz einen stabilen Koalitionspartner. Er braucht also eine in außen- und sicherheitspolitischen Fragen verlässliche und vor allem: geeinte SPD. Aber ist sie das?

Eine gewisse Skepsis ist angebracht. Nicht nur wirkten die ersten SPD-Reaktionen zur Taurus-Debatte unsortiert, ja teils widersprüchlich. Auch bei der Wehrpflicht vermisst man eine Entschlossenheit, die der Größe der Aufgabe angemessen ist.

Immerhin stimmt das Tempo: Verteidigungsminister Pistorius will noch in diesem Jahr sein Wehrdienst-Modell aus Ampel-Zeiten einführen: ein im Grunde erweiterter Freiwilligendienst, der mithilfe eines Fragebogens junge Männer und Frauen zur Bundeswehr locken will. 5.000 freiwillige Wehrdienstleistende sollen so 2026 gewonnen werden, Tendenz in den nächsten Jahren steigend. Nur, falls sich nicht genug Freiwillige finden, will man über einen Pflichtdienst nachdenken.

Der Vorteil des Modells: Das Ziel ist so niedrig gehängt, dass es tatsächlich erreicht werden kann. Der Nachteil: Es steht in keinem Verhältnis zu den Zielvorgaben, die Pistorius selbst ausgegeben hat. Die Berechnungen seines eigenen Hauses: Im Verteidigungsfall bräuchte Deutschland mindestens 260.000 Reservisten (neben 200.000 Soldaten der aktiven Truppe). Abzüglich der aktuell rund 40.000 aktiven Reservisten fehlen also 220.000. Dass die Lücke mit 5.000 Freiwilligen pro Jahr kaum gestopft werden kann – schon gar nicht bis 2029 –, ist offensichtlich. Von Experten, etwa vom Chef des Reservistenverbands, aber auch von Parteikollegen, wie dem ehemaligen Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels, hagelte es daher Kritik.

Pistorius hatte schon damals, als er im Juni 2024 sein Modell der Öffentlichkeit vorstellte, mehr gewollt – mehr Pflicht, mehr Rekruten. Pistorius gab damals "limitierende Faktoren" (Kasernen, Ausbilder) als Gründe an, warum man sich mit der bescheidenen Zielmarke von 5.000 begnügte.

Aber die entscheidenden "limitierenden Faktoren" hießen Olaf Scholz, Grüne und FDP, und Pistorius' eigene Partei, die SPD. Diese hatten den ambitionierten Verteidigungsminister mit seinen forschen Ideen erfolgreich entschärft. Statt einer Wehrpflicht gab es ein Wehrpflichtchen.

Doch Scholz ist bald Geschichte, auch die Ampel-Partner quälen ihn nicht mehr. Warum also wagt Pistorius nicht einen größeren Wurf – vor allem jetzt, da er mit der Union einen politischen Verbündeten hätte, der offen für eine Wehrpflicht eintritt?

Die naheliegende Antwort: Eine staatliche Zwangsrekrutierung zum Dienst an der Waffe hätte die SPD wohl nicht mitgemacht. Die Genossen fremdeln ohnehin mit einer Koalition mit der Merz-CDU. Viele SPD-Mitglieder hadern zudem mit dem Militärischen. Ein ungeliebtes Bündnis mit einer Wehrpflicht obendrauf hätte der SPD vermutlich eine neue NoGroKo-Kampagne eingebrockt. Taktisch haben Pistorius und die SPD-Spitze also wohl richtig agiert.