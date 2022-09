Atomexperten der IAEA am AKW Saporischschja eingetroffen

Aktualisiert am 01.09.2022 - 13:50 Uhr

IAEA-Experten am AKW Saporischschja eingetroffen

Zuletzt gab es immer wieder Beschuss auf das AKW Saporischschja in der Südukraine. Nun prüfen internationale Atomexperten die Sicherheit der Anlage.

Die Beobachtermission der Internationalen Atombehörde IAEA ist im Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine eingetroffen. Das berichtet die ukrainische Atombehörde Enerhoatom am Donnerstag auf ihrem Telegram-Kanal. Die Reise dient der Sicherung von Europas größtem Atomkraftwerk, das im Krieg zwischen Russland und der Ukraine immer wieder unter Beschuss gerät.

Zuvor war bekannt geworden, dass russische Streitkräfte drei ukrainische Soldaten gefangengenommen haben sollen. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass, unter Berufung auf russische Vertreter in dem AKW. Der Grad an Radioaktivität an dem Kraftwerk sei normal, heißt es weiter.