Ukraine-Krieg: Selenskyj wartet auf EU-Geld – die Nacht im Überblick

Aktualisiert am 05.08.2022 - 10:05 Uhr

Aktualisiert am 05.08.2022 - 10:05 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj klagt über schleppende EU-Zahlungen. Im Osten gewinnen russische Einheiten weiter an Boden. Ein Überblick.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die verzögerte Auszahlung von EU-Finanzhilfen in Milliardenhöhe für sein Land beklagt. Er wolle nicht sagen, welches Land diesmal bremse, sagte er in einer Videoansprache in Kiew. Zuvor hatte aber der Vizechef seines Präsidialamtes, Ihor Schowkwa, Deutschland für die schleppende Auszahlung verantwortlich gemacht. Von neun Milliarden Euro Makrofinanzhilfe sei erst eine Milliarde gezahlt worden.