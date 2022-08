Treffen in Sotschi: Erdoğan und Putin sind Kriegsfreunde

"Ich glaube, dass (das heutige Treffen) eine ganz neue Seite in den türkisch-russischen Beziehungen aufschlagen wird", sagte Erdoğan. Er fügte hinzu, dass insbesondere der Konflikt in Syrien zur Sprache kommen werde. Ankara will dort eine erneute Militäroperation gegen kurdische Kämpfer starten.

Zweckfreundschaft in Kriegszeiten

Russland und die Türkei sind strategisch auf eine Zusammenarbeit angewiesen – es ist eine Zweckfreundschaft. In Syrien, in Berg Karabach und in Libyen haben beide Seite unterschiedliche Interessen, Erdoğan und Putin kooperieren aber miteinander. Putin nutzt die Türkei als Störfaktor in der Nato, er hilft beim Bau von Kraftwerken und Pipelines in dem Land und verkauft Rohstoffe an das Land am Mittelmeer. Erdoğans Drohnen bombardieren dagegen russische Truppen und er will von seiner Vermittlerrolle im Ukraine-Konflikt auch innenpolitisch profitieren.