Drohende Niederlage bei Türkei-Wahl: Erdoğan steht am Abgrund

Die neue Blockbildung wird für die Türkei allerdings zu einer Zerreißprobe werden. Einerseits ist sie Nato-Mitglied und unterstützt die Ukraine militärisch, andererseits ist das Land energiepolitisch und bei der Zusammenarbeit in einigen Krisenregionen auf Russland angewiesen. Auch die chinesische Seidenstraße läuft durch die Türkei, der wirtschaftliche Einfluss Pekings ist spürbar.

Erdoğan hat in der gegenwärtigen Lage also auch kaum eine andere Wahl, als den Vermittler zu geben. Davon erhofft er sich Prestige für sein Land, von dem er innenpolitisch profitieren kann. Dass er nun seinen russischen Amtskollegen trifft, wird in der Türkei positiv aufgenommen.

2. Krieg und Konflikte

Der türkische Präsident ließ in der Vergangenheit oftmals außenpolitische Konflikte eskalieren, wenn er in seinem Land unter Druck geriet. Das scheint auch diesmal nur eine Frage des richtigen Zeitpunkts zu sein.

So hat die Regierung erklärt, dass sie erneut kurdische Milizen in Nordsyrien angreifen wolle. Erdoğan plant einen Einsatz von Bodentruppen, wahrscheinlich nicht ohne Hintergedanken. Kriege, bewaffnete Konflikte und die damit verbundene Unsicherheit rufen in der Bevölkerung oft den Wunsch nach Stabilität hervor und stärken damit die Position des Machthabers. Der Präsident könnte politisch von einem militärischen Erfolg profitieren.

2018: Ein Leopard 2A4 der türkischen Armee ist in der Provinz Hatay, Türkei, auf dem Weg nach Afrin in Syrien. (Quelle: -/XinHua/dpa./dpa)

Zudem könnte es auch wieder Streit mit den westlichen Partnern geben. Erdoğan hat zwar seinen Widerstand gegen den Nato-Beitritt von Schweden und Finnland aufgegeben, könnte den Prozess aber jederzeit wieder unterbrechen.

Mögliche Vorwände für einen erneuten Konfrontationskurs deuten sich an: Der US-Kongress verhindert womöglich den Verkauf von F-16-Kampfflugzeugen an Ankara. Und Schweden sowie Finnland werden nicht – wie vielleicht von Erdoğan erhofft – Mitglieder der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK an die Türkei ausliefern. In der Vergangenheit brachten Konflikte mit dem Westen Erdoğan in der Bevölkerung großen Zuspruch.

3. Angriff auf die Demokratie

Eine weitere entscheidende Frage ist, ob Erdoğan eine drohende Niederlage akzeptieren würde. Nach dem Putschversuch 2016 hat die Regierung über 100.000 Staatsbedienstete entlassen, allein Ende Juli 2022 waren es noch mal Tausende Polizisten. Viele Menschen saßen lange Zeit in Untersuchungshaft, obwohl sie teilweise schon vor der Entlassung gerichtlich entlastet worden waren.