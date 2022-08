+Ukraine-Krieg im Newsblog+ Nach russischem Angriff: 19 Tote in Charkiw, darunter ein Kind

Putin will zum G20-Gipfel nach Indonesien reisen

8.33 Uhr: Trotz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine will Russlands Präsident Wladimir Putin nach Angaben von Gipfel-Gastgeber Joko Widodo persönlich am G20-Gipfel im November in Indonesien teilnehmen. Putin habe ihm gesagt, "dass er kommen wird", sagte der indonesische Präsident in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Agentur Bloomberg. Auch Chinas Staatschef Xi Jinping werde anreisen.

Die indonesische Regierung als Gastgeber hatte Putin und Xi zu dem Gipfeltreffen auf Bali eingeladen. Bislang war aber unklar, ob sie persönlich teilnehmen werden. Seit der russischen Invasion der Ukraine ist Moskau international teilweise isoliert. Chinas Präsident hat wegen der Corona-Pandemie bislang vollständig auf Auslandsreisen verzichtet.

Eine Teilnahme von Putin und Xi an dem Gipfel würde ein direktes Zusammentreffen mit US-Präsident Joe Biden bedeuten, während die USA mit Russland und China wegen des Ukraine-Krieges und des Streits um Taiwan über Kreuz liegen.

Die Nacht im Überblick

5.55 Uhr: Estland will der Ukraine weitere Waffen schicken. Bei Kertsch hat die russische Luftabwehr offenbar eine Drohne abgeschossen. Die Sorge um das AKW Saporischschja wächst. Lesen Sie hier die Zusammenfassung aus der Nacht.

UN-Sekretär will über Beendigung des Krieges reden

2 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres erörtert bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan Wege zur Beendigung des von Russland begonnen Krieges und zur Sicherung des größten europäischen Atomkraftwerks in Saporischschja, das an der Front unter Beschuss geraten ist.

Vor Reportern in Lwiw in der Ukraine erklärt António Guterres, er sei sehr besorgt über die Umstände im Atomkraftwerk und fordert den Abzug von militärischer Ausrüstung und Personal. Präsident Erdoğan teilt mit, sie hätten auch über die Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen mit Russland gesprochen, die im März in Istanbul stattgefunden hatten. Aus Moskau gibt es keine unmittelbare Stellungnahme.

Einreisebeschränkungen für Russen kaum Auswirkung an Estlands Grenze

0.10 Uhr: Estlands neue Einreisebeschränkungen für russische Staatsbürger haben nach Behördenangaben bislang keine größeren Auswirkungen auf die Situation an der Grenze. "Unsere Arbeit am Grenzübergang läuft gegenwärtig in einem recht normalen Rhythmus ab", sagte der Grenzschützer Mark Smirnov von der Kontrollstelle in Narva am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die Beschränkungen hätten die Arbeitsbelastung "nicht wesentlich erhöht". Auch an den beiden anderen Übergängen an der estnisch-russischen Grenze in Luhamaa und Koidula sei die Lage sehr ähnlich, teilte die Polizei- und Grenzschutzbehörde in Tallinn auf Anfrage mit.

Estland will Ukraine weitere Waffen liefern

23.05 Uhr: Estland will der Ukraine für den Kampf gegen Russland weitere Waffen wie Mörser und Panzerabwehrwaffen liefern. Das beschloss die Regierung in Tallinn am Donnerstag. Auch will das baltische EU- und Nato-Land die Initiative Großbritanniens zur Ausweitung der Ausbildung ukrainischer Streitkräfte unterstützen. Estland wolle zudem in Zusammenarbeit mit Deutschland ein weiteres Feldlazarett in die Ukraine schicken, teilte das Verteidigungsministerium mit.