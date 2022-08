+Ukraine-Krieg im Newsblog+ Ukraine: Regionaler Geheimdienstchef tot in Wohnung aufgefunden

Ukraine: Regionaler Geheimdienstchef tot in Wohnung aufgefunden

14.30 Uhr: Der leitende ukrainische Geheimdienstmitarbeiter Oleksandr Nakonetschnyj ist nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft tot in seiner Wohnung gefunden worden. Die Ehefrau habe ihren Mann am Samstag mit einer Schusswunde in der gemeinsamen Wohnung in der zentralukrainischen Stadt Kropywnyzkyj gefunden, nachdem sie zuvor einen Schuss gehört hatte, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Sonntag im Onlinedienst Telegram mit. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, weitere Einzelheiten gab sie nicht bekannt.

Der Lokalpolitiker Andrij Lawrus schrieb bei Telegram, Nakonetschnyj habe sich selbst getötet. Dies konnte zunächst nicht bestätigt werden. Nakonetschnyj hatte seit 2021 die örtliche Abteilung des Inlandsgeheimdienstes SBU in der Region Kirowograd geleitet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte im Juli SBU-Chef Iwan Bakanow seines Amtes enthoben. Begründet hatte Selenskyj den Schritt mit dessen angeblich unzureichenden Bemühungen, Spione und russische Kollaborateure aus dem SBU zu entfernen. In diesem Zusammenhang hatte Selenskyj auch angekündigt, SBU-Mitarbeiter einer Prüfung zu unterziehen.

Russische Medien schwören Rache: "Kiew wird beben"

13.37 Uhr: Wer tötete die Tochter von Putins Chefstratege? Nach dem Attentat reagieren russische Politiker und Medien erzürnt – und fordern Vergeltung. Lesen Sie hier mehr zu den Reaktionen.

Alexander Dugin und Daria Dugina: Beide gelten als kremlnah. (Quelle: Twitter)

Russland: Bisher drei Einsätze von Kinschal-Hyperschallraketen in der Ukraine

11.47 Uhr: Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat Russland nach eigenen Angaben bislang dreimal Hyperschall-Raketen vom Typ Kinschal ("Dolch") in dem Land eingesetzt. Die Eigenschaften der Geschosse hätten sich in allen Fällen als "brillant" erwiesen, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu im staatlichen Fernsehen. Bei allen drei Gelegenheiten seien hochwertige Ziele getroffen worden.

Die Kinschal-Raketen sind Teil eines neuen Hyperschallwaffen-Arsenals, das Präsident Wladimir Putin 2018 vorstellte. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben nicht.

11.07 Uhr: Innerhalb der russischen Streitkräfte gibt es nach Einschätzung britischer Militärexperten Kritik, dass trotz des Kriegs in der Ukraine an militärischen Wettkämpfen und Zeremonien festgehalten wird. "Ein erheblicher Teil der russischen Militär- und Sicherheitsexperten glauben wahrscheinlich, dass es unangemessen ist, weiterhin Kräfte für zeremonielle militärische Events abzustellen, während russische Truppen schwere Verluste in der Ukraine erleiden", hieß es in dem täglichen Geheimdienstupdate des Verteidigungsministeriums in London am Sonntag.

Die britischen Experten zitierten einen Minister aus der abtrünnigen prorussischen Volksrepublik Donezk, der sich über das Abhalten von Wettkämpfen wie dem Panzer-Biathlon, einem Fahr- und Schieß-Wettbewerb zwischen Panzerbesatzungen, und Festivals von Militärkapellen beschwerte.