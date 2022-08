Russland: Tochter von "Putins Brain" Alexander Dugin bei Autoexplosion getötet

Dugin erlangte in den 1990er-Jahren als Autor der rechtsextremen Zeitung "Den" nationale Bekanntheit. Ein dort 1991 veröffentlichtes Manifest "The Great War of the Continents" ("Der Große Krieg der Kontinente") legte seine Vision von Russland als "ewiges Rom" dar, das einem individualistischen, materialistischen Westen gegenübersteht: dem "ewigen Karthago". Manche nennen ihn den Wiederentdecker des zaristischen Begriffs "Neues Russland", der den Anspruch auf Gebiete des Donbass bezeichnet.

Im Jahr 2009 wurde Dugin Chef der Abteilung Internationale Beziehungen in der Soziologischen Fakultät der Moskauer Universität. Nach der Annexion der Krim rief er zur Tötung der Ukrainer auf. Er ist heute Kommentator im russischen Fernsehen.

"Ideologische Schlüsselfigur"

Deutsche Sicherheitsbehörden stellen schon seit längerer Zeit Kontakte zwischen Dugin und Rechtsextremisten in Europa fest. "Obwohl er keine offiziellen Ämter innehat, gilt Dugin als eine ideologische Schlüsselfigur", hieß es im März in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der innenpolitischen Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Martina Renner.

"Die von Dugin propagierten völkisch-nationalistischen Positionen lieferten die Vorlage für den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine", sagte Renner. Die Sicherheitsbehörden müssten sein Netzwerk in Deutschland stärker in den Blick nehmen. Die Denkfabrik "Katehon", der Dugin vorstehe, sei ein durch eine antiwestliche und antiliberale Grundeinstellung gekennzeichneter "rechtsextremer Think Tank". Ideologische Leitmotive seien "die Schaffung eines einheitlichen Kulturraums slawisch-orthodoxer Russen sowie eine russische Dominanz über große Teile Europas und Asiens", führt die Bundesregierung aus.

"Gute Beziehungen zu diversen Gruppierungen"

In ihrer Antwort, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es weiter: "Aufgrund der Parallelen zu faschistischen Ideologien unterhält Dugin gute Beziehungen zu diversen rechtsextremistischen, beziehungsweise rechtsradikalen Gruppierungen, Parteien und Personen in Europa und Deutschland." Ihm werde ideologischer Einfluss "bis in die Staatsführung Russland hinein" nachgesagt. In einem inzwischen eingestellten Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts wegen des Verdachts der Terrorismusfinanzierung sei Dugin als "Kontaktperson" des Beschuldigten in Erscheinung getreten.

In dem Verfahren ging es um einen Brandanschlag auf ein ungarisches Kulturzentrum in der Ukraine im Februar 2019. Ein Gericht in Krakau verurteilte in Zusammenhang mit dem Anschlag, der nach Auffassung des Gerichts Spannungen befördern sollte, im Jahr 2020 drei Polen. Einer von ihnen behauptete, er habe Geld und Anweisungen für den Anschlag von einem Deutschen erhalten, der eine Zeit lang Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier war.