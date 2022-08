Ukraine-Krieg im Blog | Russland zieht Kampfjets von der Krim ab

Es sei sehr wahrscheinlich, dass der russische Präsident Wladimir Putin und Schoigu mindestens sechs Generäle entlassen hätten, weil ihnen der Vormarsch nicht schnell genug gegangen sei, hieß es in der Mitteilung weiter.

Ukraine kontrolliert weiter 45 Prozent des Donezker Gebiets

12.29 Uhr: Nach über sechs Monaten russischem Angriffskrieg kontrolliert Kiew in der Ostukraine weiter große Teile des Donezker Gebiets. 45 Prozent stünden unter ukrainischer Kontrolle, sagte Militärgouverneur Pawlo Kyrylenko am Freitag beim TV-Sender Nastojaschtscheje Wremja. Vor dem russischen Einmarsch am 24. Februar standen demnach etwa zwei Drittel des Gebiets mit etwa 1,67 Millionen Einwohnern unter ukrainischer Kontrolle. Im verbliebenen Teil würden sich derzeit etwa 350.000 Menschen aufhalten, sagte Kyrylenko.

Russland war am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert. Seitdem wurde das ostukrainische Gebiet Luhansk komplett erobert. Dazu stehen weite Teile der Gebiete Charkiw, Donezk, Saporischschja und Cherson in der Ost- und Südukraine unter russischer Kontrolle.

Nach Explosionen: Russland zieht Kampfjets von der Krim ab

11.59 Uhr: Nach mehreren Explosionen auf der von Russland im Jahr 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat Moskau offenbar reagiert und militärisches Gerät von der Halbinsel abgezogen. Um weitere Verluste von Flugzeugen zu vermeiden, habe Russland bereits zehn seiner Kampfflieger zurück auf russisches Gebiet verlegt, heißt es in einem Geheimbericht der Nato, aus dem "Business Insider" zitiert.

Dabei handele es sich um sechs SU-35S-Kampfjets und vier MiG-31BM-Abfangjäger. Um zukünftige Angriffe abzuwehren, hat Russland dem Bericht zufolge außerdem die Zahl seiner taktischen Boden-Luft-Raketen vor Ort erhöht.

In den vergangenen Wochen kam es mehrfach zu Explosionen auf der Krim, unter anderem auf einem Militärstützpunkt und einem Munitionsdepot. Die Ukraine gab an, dass bei den Explosionen auf dem Luftwaffenstützpunkt mindestens zehn Flugzeuge zerstört worden seien. Die Führung in Kiew hat die Verantwortung für die Explosionen nicht übernommen. Viele Beobachter gehen aber von einem ukrainischen Angriff aus, auch wenn viele Details unklar sind. Nach den Vorfällen im Munitionsdepot lobte die Ukraine die "Operation Entmilitarisierung". Mehr dazu lesen Sie hier.

Vom Strand aus ist Rauch zu sehen (Archiv): In den vergangenen Wochen kam es auf der Halbinsel Krim mehrfach zu schweren Explosionen. (Quelle: Uncredited)

Belarus: Kampfjets für Ausstattung mit A-Waffen umgerüstet

11.48 Uhr: Belarussische Kampfjets vom Typ SU-24 sind nach Angaben von Präsident Alexander Lukaschenko so umgerüstet worden, dass sie mit Atomwaffen bestückt werden können. Der Schritt sei mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vereinbart worden, sagte Lukaschenko vor Journalisten. Belarus hat keine eigenen Atomwaffen, ist aber ein Verbündeter der Nuklearmacht Russland. Belarus hat Russland die Nutzung seines Territoriums für die Invasion der Ukraine erlaubt.

Präsidentenberater sagt Kriegsende für nächsten Sommer voraus