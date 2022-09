+ Ukraine-Krieg im Newsblog + Explosionen in russischem Belgorod

Donnerstag, 15. September

USA kündigen neues Waffenpaket an

23.45 Uhr: Die US-Regierung hat der Ukraine weitere Militärhilfen zur Verteidigung im Krieg gegen den Angreifer Russland zugesagt. Das US-Außenministerium kündigte am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington Unterstützung für Kiew im Umfang von 600 Millionen US-Dollar (rund 600 Millionen Euro) an. Die USA stellen der Ukraine demnach zusätzliche Waffen, Munition und Ausrüstung aus Beständen des US-Verteidigungsministeriums zur Verfügung. Damit erhöht sich die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine seit Beginn von Bidens Amtszeit dem Ministerium zufolge auf einen Gegenwert von insgesamt 15,8 Milliarden Dollar.

Massengrab mit 400 Toten in Isjum gefunden

23.40 Uhr: Im Isjum in der Ostukraine ist ein Massengrab mit mehr als 400 Leichen gefunden worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj macht Russland dafür verantwortlich. Erste Bilder zeigen Kreuze und Holzpflöcke in einem Waldgebiet. Am Freitag sollen Medienvertreter die Fundstelle besuchen dürfen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Ein ukrainischer Soldat inspiziert mit einem Metalldetektor ein Massengrab in der kürzlich zurückeroberten Stadt Izjum. (Quelle: Evgeniy Maloletka/dpa)

Staatsduma erwägt Vorladung von Verteidigungsminister Schoigu

19.37 Uhr: Das russische Parlament erwägt einem Medienbericht zufolge die Vernehmung des Verteidigungsministers Sergej Schoigu. Der Rat der Staatsduma werde die Angelegenheit am Montag diskutieren, zitiert die russische Zeitung "Kommersant" den Vorsitzenden der kleinen kremlnahen Partei Gerechtes Russland, Sergej Mironow. Es ist untypisch für die Staatsduma, einen Verteidigungsminister vorzuladen. Die russischen Streitkräfte werden auch in Russland kritisiert, nachdem sie große Teile der ukrainischen Region Charkiw durch die Gegenoffensive der Ukraine verloren haben.

Von der Leyen fordert Kampfpanzer für die Ukraine

19.14 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert, dass der Westen der Ukraine Kampfpanzer liefert. "Wenn sie sagen, sie brauchen Kampfpanzer, dann sollten wir das ernst nehmen und ihnen das liefern", sagte von der Leyen in einem Interview mit Bild TV. Die Ukraine wisse genau, was sie benötige, "um Leben zu schützen und sich zu verteidigen". Bislang lehnen die westlichen Staaten es ab, Kampfpanzer zu liefern, ohne einen expliziten Grund zu nennen. Mehr dazu lesen Sie hier. Anderes gepanzertes Gerät hingegen wird an die Ukraine geliefert, wie etwa der Flugabwehrpanzer Gepard.