+ Ukraine-Krieg im Newsblog + Russland warnt USA vor Lieferung von Langstreckenraketen

Das Wichtigste aus der Nacht

6 Uhr: In Krywyj Rih, der Heimatstadt von Präsident Wolodymir Selenskyj, ist ein Staudamm durch einen russischen Raketenangriff beschädigt worden. Der Staatschef war am Abend in einen Autounfall verwickelt. UN-Generalsekretär António Guterres sieht nach einem Gespräch mit Russlands Präsident Putin momentan keine Hoffnung auf baldige Friedensverhandlungen. Lesen Sie hier die Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse der Nacht.

Selenskyj soll per Video vor UN-Vollversammlung sprechen

5.05 Uhr: Eine persönliche Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung wird unwahrscheinlicher. Wie mehrere Diplomaten in New York der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch (Ortszeit) bestätigten, ist eine Resolution in Arbeit, die dem ukrainischen Staatsoberhaupt eine Ansprache bei dem politischen Großereignis per Video erlauben würde. Eine Abstimmung in der Vollversammlung, die nach ukrainischen Angaben eine einfache Mehrheit der abstimmenden Länder unter den 193 Mitgliedstaaten bräuchte, könnte es demnach am Freitag geben. Es ist zu erwarten, dass die Resolution bei einer Abstimmung wahrscheinlich die nötigen Stimmen erhalten würde.