Ukraine I Putin-Unterstützer warnen vor Kriegsausweitung

Ukraine meldet erhebliche russische Verluste

0.30 Uhr: Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte meldet am Dienstagabend erhebliche russische Verluste in der Donezk-Region in der Nähe der Städte Bachmut und Awdjiwka. Russland habe diese Städte und Dutzende andere im Nordosten und Süden der Ukraine beschossen. Die Angaben konnten nicht unabhängig verifiziert werden.

Union will Abstimmung über Kampfpanzer

0.05 Uhr: Die Union will das umstrittene Thema der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine im Bundestag zur Abstimmung stellen. Der Antrag mit dem Titel "Frieden und Freiheit in Europa verteidigen - Ukraine jetzt entschlossen mit schweren Waffen unterstützen" liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Laut der Tagesordnung des Bundestags (Stand: Dienstagabend) war zunächst unklar, ob über den Antrag nach der Debatte am Donnerstag direkt abgestimmt oder er zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen werden soll.

Steinmeier erwartet Verschärfung im Ukraine-Krieg

0 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet durch die von Moskau geplanten Abstimmungen über einen Beitritt ostukrainischer Regionen zu Russland eine weitere Zuspitzung des Kriegs. "Das wird zu einer Verschärfung der Konfliktlage ganz ohne Zweifel führen", sagte Steinmeier am Dienstag bei einem Besuch in Mexiko-Stadt. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte zuvor von völkerrechtswidrigen "Scheinreferenden" gesprochen, die nicht akzeptiert würden. Steinmeier sagte, diese Entwicklung des Ukraine-Kriegs hätten viele befürchtet, nun nähere sich scheinbar der Zeitpunkt.

Baerbock nennt Abstimmungen "Verhöhnung der Ukraine und der UN"

23.50 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat die angekündigten Abstimmungen in mehreren ukrainischen Regionen über einen Beitritt zu Russland als "Verhöhnung" der Ukraine und der Vereinten Nationen verurteilt. Die erneute Provokation dürfe nicht zur Folge haben, aus Angst vor einer weiteren Eskalation des Konflikts von der Unterstützung der Ukraine abzurücken, mahnte die Grünen-Politikerin am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen". Sie äußerte sich von New York aus, wo sie sich anlässlich der 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung aufhält.

"Bei aller Vorsicht, bei aller Verantwortung, die wir haben, dürfen wir uns von dieser erneuten Provokation nicht kirre machen lassen, sondern wir müssen in der vollen Verantwortung für den Frieden in Europa die Ukraine jetzt weiterhin unterstützen", sagte Baerbock. "Die Waffenlieferungen, die werden weitergehen, weil damit Menschenleben gerettet werden", sicherte sie zu.

Putin verschiebt angekündigte Rede

22.08 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin verschiebt seine angekündigte Rede offenbar auf Mittwochfrüh. Das berichten russische Medien. Zunächst war diese für Dienstagabend um 18 Uhr Moskauer Zeit erwartet worden. Warum die Ansprache nun verschoben wurde, war zunächst nicht klar.

Anlass für die Rede soll eine Ankündigung vom Dienstag sein: In nur wenigen Tagen sollen in den besetzten Gebieten der Ukraine Scheinreferenden abgehalten werden. Dies wird von Beobachtern als eine weitere Eskalation im Ukraine-Krieg vonseiten Putins interpretiert.

AfD-Mitglieder brechen Donbass-Reise offenbar ab

