Der öffentlich ausgetragene Zwist zwischen Berlin und Paris bei der Ukraine-Hilfe alarmiert die russische Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakowa. Dies sei ein Zeichen "dafür, dass man nicht wirklich will, dass Putin den Krieg ganz verliert und die Ukraine den Krieg gewinnt", sagte sie am Mittwochabend bei "Markus Lanz". Wie schon zu Beginn des Krieges komme Unterstützung nur "tropfenweise".

"Es ist nicht so einfach getan: Liefert alles, was sie wollen, dann wird das schon werden", entgegnete der SPD-Außenexperte Ralf Stegner. In der Debatte würden "immer verrücktere Dinge" vorgeschlagen und es werde so getan, als stünde Deutschland kurz vor dem Eintritt in den Krieg. "Es wird nur über die Frage diskutiert 'Wie wird der Krieg geführt' und nicht 'Wie kann man ihn beenden'", kommentierte Stegner unter anderem die seiner Ansicht nach "fetischhafte Debatte" um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern.