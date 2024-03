Putin kündigt Truppen an Nato-Grenze an

Russland und die Ukraine kämpfen auch mit Drohnen um die Oberhand im ukrainischen Luftraum. Die Ukraine droht ins Hintertreffen zu geraten. Doch Kiew hat eine Strategie.

In der Nacht zu Mittwoch war wieder viel Bewegung am Himmel über Russland. Dutzende Drohnen flogen von der Ukraine aus in Richtung des Nachbarlands. Schon am Morgen meldete Russland, angeblich 58 der Fluggeräte abgefangen zu haben. Manche trafen aber doch ihr Ziel: 200 Kilometer südöstlich von Moskau schlug mindestens eine Drohne in der Ölraffinerie von Rjasan ein. Die Anlage geriet in Brand, mehrere Menschen wurden verletzt.

So spektakulär und viel beachtet die Drohneneinsätze im Ausland sind, viel häufiger kommen Drohnen direkt an der Front in der Ukraine zum Einsatz. Dort spielen sie mittlerweile eine besondere Rolle. Kristen D. Thompson, eine Expertin der US-Luftwaffe, schreibt für die Denkfabrik Council on Foreign Relations (CFR): "Dieser Konflikt hat die Vorteile von Drohnen auf dem Schlachtfeld gezeigt, die kleiner, tödlicher, einfacher zu bedienen und für fast jeden verfügbar sind."

Angesichts dessen befinden sich die Ukraine und Russland in einem Rüstungswettlauf. Für beide Seiten sind die Waffen unverzichtbar geworden. Längst geht es nicht mehr nur um die Entwicklung neuer Drohnentypen, sondern auch darum, wie man feindliche Drohnen möglichst unschädlich machen kann. Man nennt das elektronische Kriegsführung. Und die Ukraine droht in diesem wichtigen Bereich ins Hintertreffen zu geraten.

Das Blatt im Drohnenkrieg wendet sich

Lange nutzte die Ukraine Drohnen erfolgreich, um fehlende Kapazitäten für Luftschläge oder Munitionsknappheit bei der Artillerie auszugleichen. Jetzt aber wende sich das Blatt, berichtet die "New York Times" über den Drohnenkrieg: "Elektronische Gegenmaßnahmen sind zu einer der stärksten Waffen des russischen Militärs geworden, nachdem man jahrelang an ihren Fähigkeiten gefeilt hat."

Drohnen sind aus dem Krieg nicht mehr wegzudenken. Die unbemannten Kriegsgeräte erfüllen einerseits wichtige nicht-offensive Aufgaben. Sie ermöglichen den Truppen beider Seiten eine beinahe lückenlose Aufklärung der Front; sie können bei der Räumung von Landminen helfen oder überlebenswichtige Güter wie Verbandszeug oder Munition dorthin bringen, wo die Kämpfe besonders erbittert geführt werden.

Doch ebenso häufig bringen Drohnen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine den Tod. Mit Sprengstoff beladen können Piloten sie direkt in Ziele hineinsteuern, wo sie dann explodieren. Andere Drohnen sind so konstruiert, dass sie Sprengladungen abwerfen, sich also nicht direkt selbst zerstören. Die weiter entwickelten Systeme sind sogar in der Lage, kleinere Raketen auf ihre Ziele abzuschießen. Neben den bekannten unbemannten Fluggeräten werden Drohnen zudem an Land und zu Wasser eingesetzt. Ukrainische Seedrohnen haben der russischen Schwarzmeerflotte bereits schwere Schläge zugefügt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Fähigkeiten der Ukraine kommen an ihre Grenzen

Die Ukraine setzt besonders auf handelsübliche Drohnen, die sie für ihre Zwecke umbaut. Sie werden meist mittels spezieller Brillen aus der Ich-Perspektive gesteuert, man nennt sie FPV-Drohnen (First Person View, Englisch für Ich-Perspektive; Anm. d. Red.). Diese Drohnen haben den Vorteil, dass sie relativ gut verfügbar und günstig in der Anschaffung sind.

Ihre Handelsüblichkeit ist jedoch auch ein großer Nachteil: "FPV-Drohnen fliegen auf einer analogen Frequenz, und da viele von ihnen im Laden gekauft werden, sind sie bereits bei der Auslieferung auf dieselbe Frequenz eingestellt", schreibt die "New York Times". Die ukrainischen Soldaten müssten sich also mit der Programmierung auskennen, um die Frequenz in der Software der Drohne zu ändern. Noch mehr setzen ihnen jedoch russische Störsender zu.