Russland warnt Polen vor Atomraketen. Der ukrainische Agrarminister tritt nach Korruptionsvorwürfen zurück. Mehr Informationen im Newsblog.

Ukraine zieht wohl amerikanische Abrams-Panzer zurück

5.45 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben die von den USA bereitgestellten Abrams M1A1-Kampfpanzer von der Front abgezogen. Der Grund sei das gestiegene Risiko einer Entdeckung durch russische Drohnen, berichtet die Nachrichtenagentur AP und beruft sich dabei auf US-Quellen. Die USA kündigten im Januar 2023 an, dass sie der Ukraine 31 M1-Abrams-Kampfpanzer schicken würden, was der Stärke eines ukrainischen Bataillons entspricht.

Offizielle Stellen bestätigten im Oktober 2023, dass alle 31 Fahrzeuge geliefert worden seien. Nach Angaben der US-Beamten, die mit der Nachrichtenagentur AP sprachen, haben russische Überwachungsdrohnen und Jagdkillerdrohnen die Situation vor Ort erheblich verändert und das Entdeckungsrisiko für die Fahrzeuge erhöht. Fünf der 31 Abrams-Panzer seien bereits auf dem Schlachtfeld verloren gegangen, hieß es.

ISW: Russische Armee nimmt weiteres Dorf ein

5.15 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben nach Analysen des amerikanischen Instituts für Kriegsstudien (ISW) ihre Stellungen nordwestlich von Awdijiwka stabilisieren und taktische Gewinne erzielen können. Das könnte den Druck auf die ukrainischen Streitkräfte erhöhen, sich von Stellungen entlang der Frontlinie westlich von Awdijiwka auf eine besser zu verteidigende Linie zurückzuziehen. Geolokalisierte Aufnahmen, die am 25. April veröffentlicht wurden, deuteten laut dem ISW-Lagebericht darauf hin, dass russische Truppen von Nowobachmitiwka aus ins Zentrum des Dorfes Solowjowje (nordwestlich von Awdijiwka) vorgedrungen sind.

Zuvor hatten sie offenbar die Siedlung Nowobachmitiwka eingenommen. Russische Quellen wollen erfahren haben, dass russische Truppen am 25. April ganz Solowjowje eingenommen haben und in der Nacht vom 24. auf den 25. April bis zu zwei Kilometer tief in das östliche Nowokalynowje (10 Kilometer nordwestlich von Awdijiwka) vorgedrungen sind. Unabhängige Bestätigungen gibt es dafür bislang nicht.

Ex-Verteidigungsminister: Scholz soll Taurus liefern

4.20 Uhr: Der frühere britische Verteidigungsminister Ben Wallace hat eine Lieferung deutscher Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine gefordert. Bundeskanzler Olaf Scholz müsse sich entscheiden, ob er wolle, dass die Ukraine den Krieg gewinne oder nicht, sagte Wallace im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf das erneute Nein des Bundeskanzlers zu einer möglichen Taurus-Lieferung. Lesen Sie hier mehr dazu.

US-Regierung soll weiteres Waffenpaket für die Ukraine schnüren

1.20 Uhr: Die US-Regierung plant einem Bericht zufolge ein neues milliardenschweres Militärhilfepaket für die von Russland angegriffene Ukraine. Das Portal "Politico" berichtete am Donnerstag (Ortszeit), dass die USA nach der Freigabe neuer Mittel durch den US-Kongress ein sechs Milliarden US-Dollar (5,6 Milliarden Euro) schweres Paket zusammengeschnürt hätten. Demnach könnten die Pläne bereits an diesem Freitag bei einem virtuellen Treffen der US-geführten Kontaktgruppe zur Unterstützung der Ukraine öffentlich werden. "Politico" zufolge soll es sich dabei aber nicht um Soforthilfe handeln.

Erst am Mittwoch hatte US-Präsident Joe Biden ein sofortiges neues Militärpaket in Höhe von einer Milliarde US-Dollar angekündigt. Dabei handelt es sich in erster Linie um Ausrüstung für die Flugabwehr, Artillerie, Raketensysteme und gepanzerte Fahrzeuge aus den Beständen des US-Militärs. Das mögliche Sechs-Milliarden-Dollar-Paket soll sich in diesem zentralen Punkt "Politico" zufolge von dem bereits angekündigten Paket unterscheiden.

Griechenland will keine Patriots an die Ukraine geben