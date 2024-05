Der russische Vormarsch auf die Region Charkiw ist in vollem Gange. Pistorius will drei Raketenwerfer von den USA kaufen und an die Ukraine liefern. Alle Informationen im Newsblog.

Experten: Das steckt hinter Russlands Offensive auf Charkiw

10.28 Uhr: Seit Monaten beschießt Russland die Millionenstadt Charkiw massiv mit Drohnen, Bomben und Raketen. Nun starten die Kremltruppen auch eine Bodenoffensive in dem Gebiet. Was das Ziel sein könnte, lesen Sie hier.

Politiker: Ukraine bei Flugabwehr von Nato-Gebiet aus unterstützen

10.01 Uhr: Bundestagsabgeordnete von CDU, FDP und Grünen haben sich offen für Pläne gezeigt, Teile des Luftraums über der Ukraine von Nato-Territorium aus durch westliche Flugabwehr zu schützen. Der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter sagt der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", westliche Länder könnten dabei "unbemannte russische Flugkörper" über der Ukraine abschießen. Auch Politiker von FDP und Grünen hielten einen solchen Einsatz für denkbar. Der Zeitung zufolge befürworteten die Politiker einen Vorschlag, den unter anderem der Militärfachmann Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz vorgebracht hatte. Seiner Ansicht nach könnte so an den Grenzen der Ukraine zu Polen, der Slowakei, Ungarn und Rumänien "eine sichere Zone von bis zu 70 Kilometern Breite entstehen".

"Das würde die ukrainische Flugabwehr entlasten und ihr ermöglichen, die Front zu schützen", sagt Kiesewetter. Das Beispiel Israel, wo die USA, Großbritannien, Frankreich und andere Länder im April einen großen iranischen Luftangriff mit abgewehrt haben, zeige, dass teilnehmende Staaten in so einem Fall nicht zwingend "zur Kriegspartei" werden müssten.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcus Faber sagt gleichfalls, dass "der Luftraum über den ukrainischen Grenzregionen" im Prinzip "durch Luftverteidigungssysteme auf Nato-Territorium geschützt werden" könnte. Allerdings seien Abwehrbatterien und Raketen jetzt schon knapp. Deshalb müsse die nötige Munition langfristig gesichert werden. "Unter dieser Voraussetzung halte ich das für möglich."

Auch bei den Grünen gibt es Zustimmung. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Agnieszka Brugger befürwortet gegenüber der Zeitung den Gedanken, "Systeme zur Luftverteidigung so an den Grenzen der Anrainerstaaten zu stationieren, dass die westlichen Teile der Ukraine mit geschützt werden können". Ihr Parteifreund Anton Hofreiter, Vorsitzender des Europaausschusses, schließt sich an: "Flugabwehr über der Ukraine von Polen und Rumänien aus sollte man langfristig nicht ausschließen", sagt er der "FAS".

Behörden: Mehr als tausend Menschen aus Charkiw evakuiert

9.34 Uhr: Einen Tag nach dem Beginn einer massiven russischen Bodenoffensive in der ukrainischen Region Charkiw sind nach Behördenangaben mehr als tausend Menschen aus grenznahen Gebieten evakuiert worden. Insgesamt seien 1.775 Menschen in Sicherheit gebracht worden, teilt Regionalgouverneur Oleh Synegubow in den Onlinenetzwerken mit. Ihm zufolge waren in den vergangenen 24 Stunden 30 Ortschaften von russischen Artillerie- und Mörserangriffen betroffen.

Russland: Drohnen- und Raketenangriffe der Ukraine abgewehrt