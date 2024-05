Auf der Krim hat es nach Angriffen Explosionen und Tote gegeben. Selenskyj besucht Charkiw. Alle Informationen im Newsblog.

Selenskyj besucht Front-Stadt Charkiw

14.54 Uhr: Präsident Wolodymyr Selenskyj gibt einen Besuch in Charkiw bekannt. "Die gesamte Stadt und die Region Charkiw verdienen unsere Unterstützung, unseren Dank und unseren Respekt", schreibt er auf dem Kurznachrichtendienst X. Er habe sich mit der örtlichen Militärführung getroffen und sich den Ort eines russischen Raketenangriffs zeigen lassen. Die russischen Truppen stoßen seit dem 10. Mai in die Region vor, die Stadt Charkiw liegt regelmäßig unter Beschuss. Dort leben gegenwärtig weiter etwa 1,3 Millionen Menschen, etwas mehr als in Köln.

Ukraine: Russischer Vorstoß in Wowtschansk ins Stocken geraten

13.33 Uhr: Die Vorstöße der russischen Armee in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine sind laut dem ukrainischen Armeechef Oleksandr Syrskyj ins Stocken geraten. In Straßenkämpfen um die Grenzstadt Wowtschansk hätten sich die Truppen aus Moskau "völlig verzettelt und sehr hohe Verluste bei den Angriffseinheiten erlitten", erklärt Syrskyj in Onlinenetzwerken. Für den Versuch, die Stadt einzunehmen, verlege Russland derzeit "Reserven aus verschiedenen Bereichen" – jedoch ohne Erfolg, fügt er hinzu.

Das etwa fünf Kilometer von der russischen Grenze entfernte Wowtschansk steht derzeit im Zentrum der Bodenoffensive, die Russland vor zwei Wochen im Nordosten der Ukraine gestartet hatte. Dabei erzielten die russischen Truppen bislang die größten Geländegewinne seit Ende 2022.

Baerbock warnt Russland: Kein Zündeln an Westgrenze

13.18 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warnt Russland vor Provokationen an seinen Westgrenzen: "Russland zündelt an den Grenzen der Europäischen Union", schreibt Baerbock auf der Plattform X. "Wir stehen Schulter an Schulter mit unseren Freunden in Estland, Finnland & Litauen, und akzeptieren dieses aggressive Verhalten nicht", betont die Ministerin.

"Im Gegenteil: Unseren Alliierten im Baltikum und der Ostsee stehen wir solidarisch bei." Am Donnerstag gab es Berichte, wonach Navigationstonnen im Grenzfluss Narva zwischen Estland und Russland verschwunden sind.

Putin ist angeblich zu einem Waffenstillstand bereit – nur mit jetzigem Frontverlauf

12.04 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin ist Insidern zufolge bereit zu einer Waffenruhe, die den jetzigen Frontverlauf anerkennt. "Putin kann so lange kämpfen, wie es nötig ist", sagt einer von vier mit den Diskussionen in Putins Umfeld vertrauten Personen der Nachrichtenagentur Reuters. "Aber Putin ist auch zu einem Waffenstillstand bereit – um den Krieg einzufrieren."

Eine Vereinbarung ohne Einbehaltung der bisherigen Geländegewinne sei dagegen nicht verhandelbar, hieß es einstimmig. Sollte es kein Abkommen geben, werde Putin so viel von der Ukraine wie möglich einnehmen wollen, sagten drei der Insider Reuters. Damit solle der Druck auf die Regierung in Kiew erhöht werden. Die russische Armee werde weiter langsam vordringen, bis Selenskyj ein Angebot vorlege. Einer Person zufolge zeigte sich Putin gegenüber Beratern überzeugt, dass der Westen nicht genug Waffen liefern werde.

Die Regierung in Kiew bezeichnet Putin als nicht vertrauenswürdig und hat wiederholt die Befürchtung geäußert, die jeweilige Gegenseite könne eine Feuerpause für eine Wiederbewaffnung nutzen. Die Ukraine lehnt zudem ab, Gebiete an Russland abzutreten, die völkerrechtswidrig seit 2014 erobert wurden.

Mutmaßlicher Spion für Russland in Rumänien verhaftet

11.52 Uhr: Ein Rumäne ist wegen Verdachts der Spionage für Russland verhaftet worden. Das teilt die Staatsanwaltschaft in Bukarest mit. Der Mann habe seit dem Jahr 2022 an der Grenze Rumäniens nahe der Stadt Tulcea militärische Einrichtungen sowie Transporte von Truppen und Militärtechnik der rumänischen Armee sowie anderer Nato-Staaten ausspioniert, fotografiert und diese Daten an die russische Botschaft in Bukarest übermittelt. Ein Untersuchungsrichter habe bereits verfügt, dass der rumänische Staatsbürger für zunächst 30 Tage in Untersuchungshaft kommt.

