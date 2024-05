Auf der Krim hat es nach Angriffen Explosionen und Tote gegeben. Selenskyj besucht Charkiw. Alle Informationen im Newsblog.

US-Regierung kündigt weitere Militärhilfe für Ukraine an

21.12 Uhr: Die USA stellen der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs weitere Militärhilfe zur Verfügung. Ein neues Paket mit einem Umfang von 275 Millionen US-Dollar (rund 253 Millionen Euro) umfasse unter anderem Munition für die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars sowie Artilleriemunition mit den Kalibern 155 und 105 Millimeter, teilt das US-Außenministerium mit.

Es handelt sich demnach um die fünfte von US-Präsident Joe Biden genehmigte Tranche, seit der US-Kongress Ende April neue Mittel im Umfang von rund 61 Milliarden US-Dollar (56,2 Milliarden Euro) für Kiew freigegeben hat. Die Hilfe voriger Pakete sei bereits an der Front angekommen, heißt es weiter. Die neue Unterstützung werde "so schnell wie möglich" geliefert, damit das ukrainische Militär sein Land verteidigen und die Menschen in der Ukraine beschützen könne.

Deutschland liefert weiteres Luftabwehrsystem Iris-T an die Ukraine

19.43 Uhr: Deutschland hat der Ukraine ein weiteres Luftabwehrsystem vom Typ Iris-T geliefert. "Wir haben erneut eine kombinierte Feuereinheit aus IRIS-T SLM und IRIS-T SLS an die Ukraine geliefert", erklärte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag. Die Feuereinheit sei am Freitag in der Ukraine angekommen, teilte eine Ministeriumssprecherin der Nachrichtenagentur AFP mit.

Pistorius sprach von einem "hoch modernen und bestens bewährten Luftverteidigungssystem mittlerer und kurzer Reichweite, direkt aus der Fertigung der deutschen Industrie". Zusammen mit dem vor Kurzem gelieferten Patriot-System stärke Deutschland damit "die ukrainische Luftverteidigung in ihrem Abwehrkampf gegen den brutalen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands". Zuerst hatte der "Spiegel" über die erneute Iris-T-Lieferung berichtet.

Selenskyj besucht Front-Stadt Charkiw

14.54 Uhr: Präsident Wolodymyr Selenskyj gibt einen Besuch in Charkiw bekannt. "Die gesamte Stadt und die Region Charkiw verdienen unsere Unterstützung, unseren Dank und unseren Respekt", schreibt er auf dem Kurznachrichtendienst X. Er habe sich mit der örtlichen Militärführung getroffen und sich den Ort eines russischen Raketenangriffs zeigen lassen. Die russischen Truppen stoßen seit dem 10. Mai in die Region vor, die Stadt Charkiw liegt regelmäßig unter Beschuss. Dort leben gegenwärtig weiter etwa 1,3 Millionen Menschen, etwas mehr als in Köln.

Ukraine: Russischer Vorstoß in Wowtschansk ins Stocken geraten

13.33 Uhr: Die Vorstöße der russischen Armee in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine sind laut dem ukrainischen Armeechef Oleksandr Syrskyj ins Stocken geraten. In Straßenkämpfen um die Grenzstadt Wowtschansk hätten sich die Truppen aus Moskau "völlig verzettelt und sehr hohe Verluste bei den Angriffseinheiten erlitten", erklärt Syrskyj in Onlinenetzwerken. Für den Versuch, die Stadt einzunehmen, verlege Russland derzeit "Reserven aus verschiedenen Bereichen" – jedoch ohne Erfolg, fügt er hinzu.

Das etwa fünf Kilometer von der russischen Grenze entfernte Wowtschansk steht derzeit im Zentrum der Bodenoffensive, die Russland vor zwei Wochen im Nordosten der Ukraine gestartet hatte. Dabei erzielten die russischen Truppen bislang die größten Geländegewinne seit Ende 2022.

Baerbock warnt Russland: Kein Zündeln an Westgrenze

13.18 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warnt Russland vor Provokationen an seinen Westgrenzen: "Russland zündelt an den Grenzen der Europäischen Union", schreibt Baerbock auf der Plattform X. "Wir stehen Schulter an Schulter mit unseren Freunden in Estland, Finnland & Litauen, und akzeptieren dieses aggressive Verhalten nicht", betont die Ministerin.