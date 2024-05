Die Attacke auf einen Baumarkt zeigt das ganze zynische Kalkül des russischen Präsidenten. Und es offenbart das Dilemma, das die Ukraine derzeit plagt.

Dichter, schwarzer Rauch schießt in großen Schwaden aus dem Gebäude. Flammen lodern meterhoch. Die Szenen auf dem Gelände eines Baumarkts in der ukrainischen Millionenstadt Charkiw gleichen einem Inferno. Schwer vorstellbar, dass jemand diese Flammenhölle überleben konnte. Und doch melden die ukrainischen Behörden 44 teils schwer Verletzte, die nach einem Angriff durch russische Gleitbomben aus dem Baumarkt gerettet werden konnten. Für 14 andere kam jede Hilfe zu spät, sie verbrannten, erstickten oder wurden den Bombensplittern zerfetzt, die den Markt am Samstag auseinanderrissen.

So sieht er aus, der Angriffskrieg, den Russlands Diktator Wladimir Putin gegen die Ukraine führt. Der Tod kommt aus der Luft. Wo eben noch Menschen, Handwerker, Familienväter und Mütter ihre Einkaufswagen durch die Gartenabteilung schoben oder auf der Suche nach einer neuen Bohrmaschine waren, waten die Rettungskräfte bald darauf nur noch durch Aschehaufen und verkohlte Überreste. Zu sehen ist das unter anderem auf Videos, die westliche Nachrichtenagenturen vom Ort der Attacke verbreiten.

Ein Mitarbeiter des Baumarkts berichtete, beide Einschläge seien kurz nacheinander erfolgt. "Ich hörte den ersten Treffer, und mein Kollege und ich fielen zu Boden", sagte der 26-jährige Dmytro Syrotenko, der im Gesicht verletzt wurde. "Es gab einen zweiten Einschlag und wir wurden mit Trümmern bedeckt."

Charkiw: Bomben auf eine Druckerei, verkohlte Leichen

400 Rettungskräfte und Feuerwehrleute waren das ganze Wochenende auf dem Baumarktgelände im Einsatz. Es dauerte insgesamt 16 Stunden, bis der Brand unter Kontrolle war. Allerdings wurden Rettungskräfte diesmal offenbar nicht zum Ziel der Attacke. In der Vergangenheit soll Russland bereits mehrfach die Strategie der sogenannten "double tap"-Angriffe angewandt haben, bei denen zwei Bomben innerhalb von mehreren Minuten hintereinander einschlagen und viele der eintreffenden Retter in den Tod reißen. Eine besonders zynische Taktik.

Putins Truppen greifen die Großstadt Charkiw seit Monaten mit unverminderter Härte an und auch wenn der Kreml dementiert, Angriffe auf die Zivilbevölkerung durchzuführen, schlagen beinahe täglich russische Bomben in Zivilgebäuden ein.

Erst vergangenen Donnerstag zerstörten Bomben eine große Druckerei in Charkiw. Auf Videos, die von ukrainischen Offiziellen geteilt wurden, waren die Reste von 50.000 verkohlten Büchern neben den zur Unkenntlichkeit verbrannten Körpern von sieben Opfern zu sehen, die der Angriff forderte. Die Menschen in der Ukraine standen angesichts der Bilder unter Schock, und ganz besonders die Einwohner von Charkiw. Das will wohl etwas heißen in einem Land, das sich seit mehr als zwei Jahren eines barbarischen Angriffskrieges mit Tausenden zivilen Opfern erwehrt.

Selenskyj: "Manifestation russischen Wahnsinns"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte am Sonntag ein Video, das in den Ruinen der Druckerei gedreht worden war. Er appellierte an US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping: "Wir wollen nicht, dass die UN-Charta verbrannt wird, so wie diese Bücher hier, und ich hoffe, Sie wollen das auch nicht", sagte er. Beide sollten deshalb zu der Friedenskonferenz kommen, die im Juni in der Schweiz stattfinden soll.

Selenskyj sprach angesichts der schrecklichen Attacken gegen die Zivilbevölkerung vom "Terrorismus" Russlands. Während das russische Militär später behauptete, in dem Baumarkt sei ein Waffenlager versteckt gewesen, verurteilte der ukrainische Präsident den Angriff als "eine weitere Manifestation des russischen Wahnsinns". Er bat den Westen einmal mehr um mehr Ausrüstung zum Schutz der Zivilbevölkerung.

Ein Ansinnen, das etwa vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz seit Langem wortreich unterstützt wird. Allerdings tut sich die Bundesregierung nach wie vor schwer damit, der Ukraine die militärischen Mittel zukommen zu lassen, die sie benötigt, um sich gegen die russischen Angriffe verteidigen zu können. Auch sieht sie das Ansinnen der Ukraine kritisch, westliche Waffensysteme zu Angriffen auf russischem Boden nutzen zu dürfen. Dies hatte etwa der US-Außenminister kürzlich nicht mehr ausgeschlossen. SPD-Kanzler Scholz teilte diesem Vorhaben jedoch eine Absage.

Hofreiter widerspricht Kanzler Scholz