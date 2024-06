Tschetschenen-Diktator Kadyrow meldet einen Erfolg in der Ukraine. Die Ukraine widerspricht. Alle Informationen im Newsblog.

Polen richtet Sperrzone an Grenze zu Belarus ein

16.47 Uhr: Polen hat die Einrichtung einer Pufferzone im Grenzgebiet zu Belarus beschlossen. Ziel sei es, die illegale Schleusung von Migranten über die polnisch-belarussische Grenze zu erschweren und die Arbeitsbedingungen für Grenzschutz, Armee und Polizei zu verbessern. Das hat das Kabinett von Ministerpräsident Donald Tusk beschlossen. Die Sperrzone soll eine Tiefe von 200 Metern, an wenigen Stellen aber auch von bis zu zwei Kilometern haben. Das EU- und Nato-Mitglied Polen hat eine rund 400 Kilometer lange Grenze zu Belarus.

Die Maßnahme gilt als Reaktion auf den jüngsten tödlichen Messerangriff auf einen polnischen Soldaten am Grenzzaun. Der Vorfall schlug in Polen hohe Wellen. Nach Armeeangaben war der Soldat Ende Mai von der belarussischen Seite des Grenzzauns aus mit einem Messer attackiert und tödlich verletzt worden. Der polnische Präsident Andrzej Duda sagt, man werde alle Anstrengungen unternehmen, um den mutmaßlichen Täter zu fassen und zu bestrafen. Tusk kündigt in diesem Zusammenhang eine Lockerung der gesetzlichen Regeln zum Schusswaffeneinsatz durch die Sicherheitskräfte an.

14.51 Uhr: Russische Soldaten sollen während ihres Einsatzes in Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine bei Verkehrsdelikten vom Führerscheinentzug verschont bleiben. Eine entsprechende Gesetzesinitiative habe die Regierung ins russische Parlament eingebracht, berichtet die Tageszeitung "Kommersant". Demnach sollen Autofahrer, denen wegen Trunkenheit am Steuer, eines Unfalls mit Personenschaden oder Fahrens auf der Gegenspur der Führerschein entzogen wurde, diesen für die Zeit ihres Kriegseinsatzes zurückerhalten.

Demnach muss die Fahrerlaubnis erst nach Abschluss des Dienstes in der Ukraine abgegeben werden. Wurde der Führerschein für einen bestimmten Zeitraum entzogen und läuft die Frist während des Einsatzes ab, so kann der Verkehrssünder die Fahrerlaubnis behalten, muss aber Prüfung und medizinische Untersuchung anschließend noch einmal machen. Soldaten, die im Einsatz ausgezeichnet oder nach einer Verletzung entlassen wurden, brauchen keine Prüfung mehr.

Medwedew fordert Scholz und Macron zum Rücktritt auf

13.43 Uhr: Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat mit Häme auf das Ergebnis der Europawahl reagiert und den Rücktritt von Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gefordert. Die Ergebnisse seien ein "Abbild Eurer inkompetenten Politik der Unterstützung der Bandera-Führung" in der Ukraine "auf Kosten der eigenen Bevölkerung und Eurer idiotischen Wirtschafts- und Migrationspolitik", schreibt Medwedew im sozialen Netzwerk X. Moskau nutzt den Verweis auf den nationalistischen Politiker und Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera immer wieder, um die politische Führung in Kiew als faschistisch zu diffamieren.

Für Scholz und Macron sei nun die Zeit zum Rücktritt, so Medwedew in seinem Statement weiter, "auf den Müllhaufen der Geschichte." Der 58-Jährige, der als Vizechef des nationalen Sicherheitsrats in Russland nach wie vor in einflussreicher Position sitzt, galt zu Zeiten seiner Präsidentschaft von 2008 bis 2012 als Hoffnungsträger für einen liberalen Wandel Russlands. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat er sich zu einem Hardliner in der Moskauer Politik entwickelt, der Kiew und dem Westen regelmäßig mit hetzerischen Aussagen in sozialen Netzwerken droht.

Im Gegensatz zu Medwedew hat der Kreml das Ergebnis zurückhaltender kommentiert. Noch seien die proeuropäischen und proukrainischen Kräfte an der Macht. Die rechten Parteien seien aber dabei, diese zu überholen, so Kremlsprecher Dmitri Peskow. Russland werde die Entwicklung aufmerksam verfolgen. Er widerspricht Vorwürfen, dass sich Russland in die europäische Politik einmische. Im Vorfeld der Wahlen hatte es Berichte über Geldzahlungen aus Russland an Politiker des rechten Spektrums gegeben.

Russischer Politiker warnt vor Einsatz von F-16-Jets