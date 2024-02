Und Putin nahm Biden sogar gegen Vorwürfe in Schutz, der 81-jährige US-Präsident sei zu alt für eine weitere Amtszeit. Schon bei einem Gipfeltreffen in der Schweiz 2021 habe es geheißen, dass Biden nicht mehr handlungsfähig sei, sagte Putin. "Ich habe nichts dergleichen gesehen."

"Positive Bewertungen aus Putins Mund sind eher kein Vorteil im US-Wahlkampf"

Ähnlich schätzt Boris Bondarew das Statement von Putin ein: "Dies könnte ein Versuch sein, das antirussische Publikum in den USA dazu zu bringen, Trump positiver zu sehen, obwohl ich nicht glaube, dass es so einfach funktionieren wird", sagt der russische Exil-Diplomat t-online. Bondarew veröffentlichte kürzlich das Buch "Im Ministerium der Lügen", in dem er Einblicke in die Hintergründe russischer Außenpolitik gibt und aufzeigt, warum er mit Putin gebrochen hat.

"Trump könnte genauso gut auf den Tisch hauen"

Doch möglicherweise könnte am Lob des russischen Präsidenten etwas dran sein, sagt Pagung. "Trump will zwar die Ukraine-Hilfen deutlich reduzieren, was Russland zugutekommen würde. Doch in der Vergangenheit hat sich Trump als unberechenbar und erratisch erwiesen." Und das hätten Länder wie Russland, aber auch China, erkannt. "Trump mag sich diesen Ländern manchmal anbiedern, aber er könnte genauso gut auf den Tisch hauen", so die Russlandexpertin.