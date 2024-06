Deutschland blockiert Sanktionen? Scholz wehrt sich

Diplomaten kritisieren Deutschland wegen seiner Haltung bei neuen Sanktionen. Die EU-Staaten einigen sich auf Gespräche mit Moldau und der Ukraine. Alle Informationen im Newsblog.

Scholz: "Wir blockieren nicht"

8.28 Uhr: Kanzler Olaf Scholz wehrt sich gegen Berichte, nach denen Deutschland die EU-Einigung auf ein 14. Sanktionspaket blockiert (vgl. Eintrag von 22.39 Uhr). "Wir blockieren die Einigung nicht", sagte Scholz in einem Interview mit dem ZDF. Es gehe darum, die Sanktionen möglichst pragmatisch und handhabbar zu gestalten. Die Bundesregierung stehe dafür in Rücksprache mit der deutschen Wirtschaft, so Scholz.

Mit den geplanten neuen EU-Strafmaßnahmen soll insbesondere gegen die Umgehung von bereits bestehenden Sanktionen vorgegangen werden. Laut Scholz wird eine Lösung diskutiert, es gehe um die Frage: "Wie machen wir das praktisch am besten?"

Eigentlich sollte die Einigung auf dem heute endenden G7-Gipfel in Italien verkündet werden. Die Position Deutschlands hatte für viel Kritik gesorgt. Es habe sich angefühlt, als ob Deutschland das neue Ungarn sei, sagte ein EU-Beamter der Deutschen Presse-Agentur.

Tote nach Angriffen auf Belgorod

2.10 Uhr: In der an die Ukraine grenzenden russischen Region Belgorod sind nach Behördenangaben am Freitag sechs Menschen getötet worden. Vier von ihnen wurden laut dem russischen Ministerium für Katastrophenschutz aus den Trümmern eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Stadt Schebekino geborgen. Ein Mann sei in seinem Auto von einer ukrainischen Drohne getroffen und eine Frau in der weiter westlich gelegenen Ortschaft Oktjabrski in ihrem Haus durch Raketenbeschuss getötet worden, teilt der Gouverneur der Region Wjatscheslaw Gladkow, mit.

Auf der ukrainischen Seite, in Schostka in der Oblast Sumy, wurde nach Angaben des ukrainischen Militärs am Freitag eine Person getötet. In der Region Sumy sind die Menschen täglich russischen Angriffen ausgesetzt.

Freitag, 14. Juni

Insider: Deutschland verhindert EU-Einigung auf Russland-Sanktionen

22.39 Uhr: Deutschland hat Diplomaten zufolge eine Einigung auf ein 14. Sanktionspaket der EU gegen Russland verhindert. Zwar hätten die 27 Mitgliedstaaten geplant, sich vor der Ukraine-Konferenz am Wochenende in der Schweiz zu verständigen. Das Thema Sanktionen sei jedoch in letzter Minute von der Tagesordnung genommen worden.

Deutschland habe Bedenken angemeldet bezüglich der Folgen einer Klausel zu Tochtergesellschaften und Partnern in Drittländern für seine Industrie, sagen die Insider. Eine Stellungnahme der Bundesregierung liegt zunächst nicht vor. Die nächste Sitzung der EU-Vertreter ist für Mittwoch geplant.

EU-Staaten einigen sich auf Beitrittsgespräche mit Ukraine und Moldau

21.28 Uhr: Die EU-Staaten haben sich grundsätzlich auf den Start von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und Moldau geeinigt. Das teilt die belgische Ratspräsidentschaft in Brüssel mit. Die Einigung gilt als wichtiges Signal. Mehr dazu lesen Sie hier.

20.42 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin beziffert die Zahl der in seinem Angriffskrieg in der Ukraine kämpfenden Soldaten auf derzeit knapp 700.000 Mann. Das ist deutlich mehr als vor einem halben Jahr. Bei der Pressekonferenz im Dezember 2023 hatte Putin noch von 617.000 Soldaten gesprochen.