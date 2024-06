Diplomaten kritisieren Deutschland wegen seiner Haltung bei neuen Sanktionen. Die EU-Staaten einigen sich auf Gespräche mit Moldau und der Ukraine. Alle Informationen im Newsblog.

Heusgen: "Wir dürfen uns keine Illusionen machen"

10.09 Uhr: Während die Schweiz zu einer Friedenskonferenz einlädt, greift Russland in der Ukraine weiter an. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, drängt auf mehr Unterstützung für Kiew – und wirft der deutschen Politik fehlenden Mut vor. Hier lesen Sie das ganze Interview.

Scholz fordert: Russland muss bei nächster Konferenz dabei sein

10.06 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz dämpft Erwartungen an die internationale Konferenz für ein Ende des Ukraine-Krieges in der Schweiz. Dem ZDF sagte Scholz am Samstag am Rande des G7-Gipfels in Süditalien, es gehe darum, Grundlagen zu legen für eine Folgekonferenz. "Und dann wird es auch darauf ankommen, dass Russland dabei ist", sagte Scholz. "Deshalb ist das ein diplomatisches Pflänzchen, das wir jetzt gießen, damit es größer wird." Scholz will noch am Samstag in die Schweiz reisen.

Zu der Konferenz werden Staats- und Regierungschefs sowie weitere hochrangige Vertreter aus rund 90 Ländern erwartet. Was besprochen werden soll und wie hoch die Chancen auf eine Einigung stehen, lesen Sie hier.

FDP-Politiker betont: Ziele in ganz Russland sind legitim

9.14 Uhr: FDP-Politiker Marcus Faber, neuer Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, spricht sich dafür aus, dass die Ukraine mit deutschen Waffen militärische Ziele in ganz Russland angreifen darf. "Wenn wir Waffen abgeben, sind das ukrainische Waffen. Was die Ukrainer mit ukrainischen Waffen tun, ist Sache der Ukraine", sagt der Nachfolger von Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Gespräch mit ntv. "Sie sollten sich an das humanitäre Völkerrecht halten. Also keine Kriegsverbrechen begehen. Nicht wie die Russen, die in Charkiw Wohnblöcke bombardieren. Militärische Ziele sind aber legitim. In ganz Russland."

Scholz: "Wir blockieren nicht"

8.28 Uhr: Kanzler Olaf Scholz wehrt sich gegen Berichte, nach denen Deutschland die EU-Einigung auf ein 14. Sanktionspaket blockiert (vgl. Eintrag von 22.39 Uhr). "Wir blockieren die Einigung nicht", sagte Scholz in einem Interview mit dem ZDF. Es gehe darum, die Sanktionen möglichst pragmatisch und handhabbar zu gestalten. Die Bundesregierung stehe dafür in Rücksprache mit der deutschen Wirtschaft, so Scholz.

Mit den geplanten neuen EU-Strafmaßnahmen soll insbesondere gegen die Umgehung von bereits bestehenden Sanktionen vorgegangen werden. Laut Scholz wird eine Lösung diskutiert, es gehe um die Frage: "Wie machen wir das praktisch am besten?"

Eigentlich sollte die Einigung auf dem heute endenden G7-Gipfel in Italien verkündet werden. Die Position Deutschlands hatte für viel Kritik gesorgt. Es habe sich angefühlt, als ob Deutschland das neue Ungarn sei, sagte ein EU-Beamter der Deutschen Presse-Agentur.

Tote nach Angriffen auf Belgorod