Litauen sperrt russische und belarussische Kanäle auf unbestimmte Zeit

16.05 Uhr: Litauen hat ein Verbot der Ausstrahlung und Weiterverbreitung von Radio- und Fernsehprogrammen von russischen und belarussischen Sendern auf unbestimmte Zeit verlängert. Die Sperre gilt nach einem Beschluss des Parlaments in Vilnius nun so lange, wie Russland und dessen enger Verbündeter Belarus in der nationalen Sicherheitsstrategie als Gefahr für die Sicherheit des baltischen EU- und Nato-Landes angesehen werden.

Sie basiert auf einer von der litauischen Regierung vorgelegten Gesetzesänderung, die heute nahezu einstimmig von den Abgeordneten der Volksvertretung Seimas beschlossen wurde.

USA sind bereit, Hauptteil des Ukraine-Kredits zu stellen

15.50 Uhr: Die USA haben sich bereiterklärt, die Hauptlast des gewaltigen Milliarden-Kredites der G7-Staaten für die Ukraine zu tragen. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagt am Rande des G7-Gipfels in Süditalien, die Vereinigten Staaten seien willens, bis zu 50 Milliarden US-Dollar (rund 46 Milliarden Euro) zur Verfügung zu stellen – was als geplante Gesamtsumme für Kiew eingeplant ist.

Er betont jedoch: "Wir werden nicht die einzigen Kreditgeber sein." Auch andere würden sich beteiligen. Das Risiko werde geteilt, ebenso wie der Wille, das Projekt auf die Beine zu stellen. Konkrete Angaben macht er nicht. Er signalisiert aber, dass die Summe am Ende noch höher ausfallen könnte

Baerbock vor Ostseerat: Gemeinsame Reaktion auf Moskaus Nadelstiche

15.40 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock kündigt eine gemeinsame Reaktion der demokratischen Ostsee-Anrainerstaaten auf russische Provokationen in der Region an. "Wenn Russlands Nadelstiche versuchen, uns zu spalten, rücken wir enger zusammen", erklärt die Grünen-Politikerin zu ihrer Teilnahme an Beratungen der Außenminister des Ostseerats in der finnischen Stadt Porvoo nahe der Hauptstadt Helsinki.

Sie fügt mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin hinzu: "Sicherheit bedeutet heute auch im Ostseeraum Sicherheit vor und nicht mit Putins Russland."

Schweiz meldet Cyberangriffe vor Ukraine-Konferenz

15.31 Uhr: Wenige Tage vor der Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz hat das Schweizer Bundesamt für Cybersicherheit Angriffe auf staatliche Webseiten gemeldet. Die Attacken stünden mutmaßlich im Zusammenhang mit dem hochrangigen Treffen am Wochenende, heißt es von der Cyber-Behörde in Bern. Durch die sogenannten Überlastungsangriffe sei es zu kleineren Ausfällen gekommen. Betroffen waren verschiedene Websites des Bundes sowie von Organisationen, die in die Konferenz involviert sind.