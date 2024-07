Ukrainische Truppen schießen offenbar erneut einen russischen Kampfjet ab. Die neuen Regierungen in Großbritannien und der Niederlande versprechen Materiallieferungen. Alle Informationen im Newsblog.

Niederlande versprechen Ukraine "unverzügliche" Lieferung von Kampfjets

7.45 Uhr: Wenige Tage nach dem Regierungswechsel in den Niederlanden verspricht der neue Außenminister Caspar Veldkamp bei einem Ukraine-Besuch die "unverzügliche" Lieferung von F-16-Kampfjets. "Da wir nun die Freigabe für die Lieferung der ersten F-16-Jets erhalten haben, werden diese unverzüglich geliefert", sagte Veldkamp bereits am Samstag.

Die Niederlande hatten der Ukraine insgesamt 24 F-16-Kampfjets zugesagt. Veldkamp machte keine weiteren Angaben zum Zeitplan der Lieferungen.

Veldkamp gehört der neuen niederländischen Regierung an, die nach monatelangen Koalitionsverhandlungen zustande gekommen war. Stärkste Partei des Bündnisses ist die rechtspopulistische Partei PVV von Geert Wilders. Der neue Regierungschef Dick Schoof hatten – wie Wilders selbst – die Unterstützung der Niederlande für die Ukraine bekräftigt.

Neues Waffenpaket aus London für Kiew

7.42 Uhr: Der neue britische Verteidigungsminister John Healey sagt der Ukraine bei seinem Antrittsbesuch neue Waffenlieferungen zu. Neben Artilleriegeschützen, Minensuchern und Panzerabwehrlenkwaffen umfasst das in der Hafenstadt Odessa vorgestellte Paket große Mengen an Munition. Präsident Wolodymyr Selenskyj dankt Healey für die starke Unterstützung Großbritanniens.

Bei ihrem Treffen sei auch das im Januar unterzeichnete Sicherheitsabkommen zwischen der Ukraine und Großbritannien erörtert worden. Der damalige britische Premier Rishi Sunak hatte den Vertrag "für 100 Jahre oder länger" in Kiew unterzeichnet. Wie Selenskyj auf der Plattform X vermerkt, sei mit Healey über die weitere Zusammenarbeit im Rahmen dieses Abkommens gesprochen worden.

Sonntag, 7. Juli

Kiew: Russische Raffinerien getroffen

18.17 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte reklamieren zwei erfolgreiche Drohnenangriffe auf Raffinerieanlagen im Süden Russlands für sich. Beide Anlagen in der Umgebung der Stadt Krasnodar seien in der Nacht zum Sonntag getroffen worden, berichtet die Agentur Unian unter Berufung auf informierte Militärkreise. Unter anderem seien bei den Angriffen mehrere Treibstoffbehälter in Brand gesetzt worden.

Bericht: Zwei Prozent aller russischen Männer zwischen 20 und 50 Jahren im Krieg gefallen

17.46 Uhr: Laut Berechnungen des Magazins "The Economist" sind zwischen 462.000 und 728.000 russische Soldaten im Krieg gegen die Ukraine "außer Gefecht" gesetzt worden – wurden also getötet oder verwundet. Das seien so viele russische Verluste wie in allen Kriegen seit dem Zweiten Weltkrieg zusammengenommen. Diese Zahlen basieren auf Dokumenten des US-Verteidigungsministeriums, die dem Magazin vorliegen.

"Jüngsten Schätzungen zufolge könnten etwa zwei Prozent aller russischen Männer zwischen 20 und 50 Jahren seit Beginn des Krieges in der Ukraine entweder getötet oder schwer verwundet worden sein", heißt es in dem Artikel weiter. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die russischen Verluste bislang stets heruntergespielt – laut ihm verliere die ukrainische Armee etwa 50.000 Menschen pro Monat, erklärte Putin laut der russischen Nachrichtenagentur Tass Anfang Juni.

Was die "unwiederbringlichen Verluste" betreffe, liege das Verhältnis bei "eins zu fünf": Demnach geht Putin offenbar von 10.000 russischen Soldaten aus, die im Monat sterben, hochgerechnet etwa 280.000 Soldaten insgesamt zeit

Ukrainische Truppen schießen offenbar erneut Su-25-Kampfjet ab

17.35 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte wollen erneut einen russischen Su-25-Kampfjet in der Region Donezk abgeschossen haben. Laut einer Meldung der Truppe Khortytsky auf Telegram, die von der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian verbreitet wird, soll das Flugzeug in der Nähe von Pokrowsk abgeschossen worden sein, während es auf Stellungen der Verteidigungskräfte feuerte. "Jetzt brennt es in den Steppen des ukrainischen Donbass aus", heißt es in der Mitteilung weiter, aus der mehrere Medien zitieren. Diese Informationen können zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine spricht bei zerstörten Abwehrsystemen von Attrappen