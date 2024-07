Ukrainische Regierung: Brauchen generelle Freigabe für Einsatz von Marschflugkörpern

Auf den Stützpunkten seien Flugzeuge stationiert, die für Angriffe in der Ukraine eingesetzt würden. Die USA , Frankreich und Großbritannien erlauben bislang nicht den Einsatz der Marschflugkörper gegen Ziele in Russland . Ausgenommen sind nur Stellungen auf russischem Boden nahe der Grenze zur ukrainischen Region Charkiw.

Russische Attentatspläne: Darum ist der Rheinmetall-Chef so wichtig für die Verteidigung der Ukraine

15.17 Uhr: Russland soll einen Mordanschlag auf den Rheinmetall-Chef geplant haben. Wer ist der Mann, der Putin in seinem Krieg ein Dorn im Auge zu sein scheint? Und warum ist sein Konzern so elementar für die Unterstützung der Ukraine? Mehr dazu erfahren Sie hier.

Ukrainische Armee erobert modernsten russischen Panzer

Donezker Gericht verurteilt OSZE-Mitarbeiter wegen Spionage

12.42 Uhr: Ein Gericht in der von Russland besetzten und beanspruchten ostukrainischen Region Donezk hat einen ehemaligen Mitarbeiter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wegen angeblicher Spionage verurteilt. Das sogenannte Oberste Gericht der Donezker Volksrepublik verhängte eine 14-jährige Haftstrafe gegen den aus der Region stammenden Ukrainer, wie die russische Staatsanwaltschaft mitteilt.

Justiz: Beschuss von Kinderkrankenhaus vor IStGH bringen

11.12 Uhr: Der ukrainische Generalstaatsanwalt will den mutmaßlichen russischen Raketenbeschuss eines Kinderkrankenhauses in Kiew vor den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) bringen. "Fälle wie ein absichtlicher Angriff auf das größte Kinderkrankenhaus in Kiew sollten beim IStGH landen", sagt Andrij Kostin der Nachrichtenagentur Reuters. Russland bestreitet, für den Beschuss verantwortlich zu sein, und spricht von einem Irrläufer der ukrainischen Flugabwehr.