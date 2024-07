Es ist einer der schwersten Luftangriffe seit Wochen: Mindestens 20 Menschen sind am Montag durch russische Raketen ums Leben gekommen. Die größte Kinderklinik des Landes liegt in Trümmern.

Selenskyj: "Russland kann sich nicht unwissend stellen"

Auch der deutsche Botschafter in der Ukraine, Thomas Jaeger, besuchte nach eigenen Angaben nach dem Luftangriff die Okhmatdyt-Klinik. "Die Ärzte behandeln Kinder auf der Straße. Kleine Krebs- und Dialysepatienten sitzen mit ihren Müttern auf dem Bürgersteig", berichtete Jaeger auf der Plattform X. "Feuerwehr, Rettungskräfte und viele Freiwillige helfen vor Ort. Auch wir helfen – tun, was wir können."

Die Bundesregierung hat die schweren russischen Raketenangriffe auf die Ukraine scharf verurteilt. Man fordere den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, "diesen Angriffskrieg auf so viele unschuldige Menschen unverzüglich zu beenden", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin. Insbesondere die Lage der Zivilisten und der Kinder in der Ukraine sei "in großen Teilen dramatisch." Sie seien seit mehr als zwei Jahren "einem brutalen Angriffskrieg ausgesetzt, der unterscheidungslos Opfer fordert, und zwar durch russische Bomben und Angriffe, die durch nichts zu rechtfertigen sind".