Die Ukraine meldet die Einnahme eines Kraftwerks von Gazprom. In der ukrainischen Region Sumy kommt es zu Evakuierungen. Alle Informationen im Newsblog.

Tass: Belarus bestellt ukrainischen Geschäftsträger ein

20.14 Uhr: Das Außenministerium von Belarus hat der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge den ukrainischen Geschäftsträger einbestellt. Die Ukraine sei aufgefordert worden, gegen Luftraumverletzungen in Belarus vorzugehen, heißt es. Zuvor hatte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko mitgeteilt, ein Dutzend ukrainische Drohnen seien im Luftraum von Belarus zerstört worden.

Laut Tass erklärt das Außenministerium, wenn die Ukraine nicht verhindere, dass sich dies wiederhole, werde Belarus die Angemessenheit der diplomatischen Vertretung der Ukraine in Minsk infrage stellen. "Die belarussische Seite verlangte, dass umfassende Maßnahmen ergriffen werden, um derartige Vorfälle in Zukunft auszuschließen, die zu einer weiteren Eskalation der Lage in der Region führen könnten."

Angriff auf russisches Gebiet: Selenskyj bezieht Stellung

20.06 Uhr: Wenige Tage nach Beginn des ukrainischen Vorstoßes auf russisches Staatsgebiet bei Kursk hat Präsident Wolodymyr Selenskyj erstmals direkt Stellung zu dem Angriff bezogen. Verteidigungsminister Olexander Syrskyj habe ihm über "die Vorverlagerung des Krieges in das Gebiet des Aggressors" berichtet, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Die Ukraine beweise damit, "dass sie wirklich in der Lage ist, für Gerechtigkeit zu sorgen, und garantiert genau den Druck aufzubauen, der nötig ist – Druck auf den Aggressor". Über den aktuellen Stand des Vorstoßes der ukrainischen Truppen auf russisches Gebiet machten weder Selenskyj noch die Militärs in Kiew genauere Angaben.

In den vergangenen Tagen hatte Selenskyj lediglich indirekt Andeutungen zu dem Angriff in Richtung Kursk gemacht.

Ukraine greift Militärkonvoi an – offenbar viele Tote

19.54 Uhr: Die ukrainische Armee kämpft derzeit in Russland – und hat der russischen Armee offenbar an einer empfindlichen Stelle schweren Schaden zugefügt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland meldet: 76.000 Menschen aus Gebiet Kursk fortgebracht

16.50 Uhr: Nach dem Eindringen ukrainischer Truppen in das russische Gebiet Kursk ist dort einem russischen Medienbericht zufolge eine groß angelegte Evakuierungsaktion angelaufen. Mehr als 76.000 Menschen seien aus grenznahen Regionen dieser Oblast in Sicherheit gebracht worden, meldet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das regionale Katastrophenschutzministerium.

Belarus warnt Ukraine vor weiterer Eskalation

16.42 Uhr: Nach dem angeblichen Eindringen ukrainischer Kampfdrohnen in belarussischen Luftraum hat das Außenministerium in Minsk vor einer Ausweitung des Konflikts gewarnt. Derartige "kriminelle Handlungen" könnten zu einer radikalen Eskalation der Lage führen, teilte das belarussische Außenministerium nach Angaben der Staatsagentur Belta mit. Sie seien zudem ein "gefährlicher Versuch, die derzeitige Konfliktzone in unserer Region auszuweiten". Belarus (ehemals Weißrussland) werde sein Recht auf Selbstverteidigung nutzen und auf jede Provokation oder feindliche Handlungen angemessen reagieren.

Machthaber Alexander Lukaschenko hatte zuvor über den mutmaßlichen Abschuss von mehreren ukrainischen Flugzielen informiert. Die Flugabwehr sei in volle Bereitschaft versetzt worden, weil etwa zehn Flugobjekte aus der Ukraine in den Luftraum von Belarus im Osten des Landes im Gebiet Kostjukowitschy eingedrungen seien, sagte Lukaschenko über den Vorfall am Vorabend.

Ukraine meldet Angriff auf russischen Gasturm – etwa 40 Tote

16.00 Uhr: Die ukrainischen Marinestreitkräfte haben nach eigenen Angaben bei einem Angriff auf einen Gasförderturm im Schwarzen Meer etwa 40 russische Soldaten getötet. Kräfte der Marine und des Militärgeheimdienstes hätten die Stelle, an der der Gegner Personal und Ausrüstung versammelt hatte, angegriffen, berichteten ukrainische Medien nach Angaben der Kriegsflotte. Die Besatzer wollten den Turm demnach für Störsignale der Navigation über Satelliten nutzen, was die zivile Seefahrt in Gefahr gebracht hätte.