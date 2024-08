Die Ukraine greift ein russisches Flugfeld an. Medwedew fordert eine Ausweitung der Invasion. Alle Informationen im Newsblog.

Gouverneur ruft Notstand nach Angriff auf Militärflugplatz aus

6.44 Uhr: Nach dem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Militärflugplatz bei Lipezk ist es zu massiven Explosionen gekommen. Um die Stadt Lipezk sei zur Beseitigung der Folgen der Explosionen der Notstand erklärt worden, teilt Gouverneur Igor Artamonow bei Telegram mit. Vier Dörfer um den Militärflughafen wurden evakuiert. In Lipezk und Umland wurde der öffentliche Nahverkehr gestoppt. Es kam wegen Schäden an einer Energieanlage zu Stromausfällen. Infolge der Angriffe seien sechs Menschen verletzt worden. Der Militärflughafen liegt gut 280 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Luftalarm wurde ebenfalls in den benachbarten Gebieten Kursk, Brjansk, Belgorod und Woronesch ausgelöst. Über 70 Drohnen seien abgefangen worden, teilen die Behörden mit. Über Kursk seien zudem weitere vier Raketen abschossen worden. In dem Gebiet an der Grenze zur Ukraine finden Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen statt. Ukrainische Truppen sollen seit einem Angriff vom Dienstag mehrere russische grenznahe Ortschaften kontrollieren. Mehr dazu lesen Sie hier.

Auch auf der annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim wurden ukrainische Angriffe verzeichnet. Drei ukrainische Drohnen und eine Rakete des Typs "Neptun" seien über dem Meer vor der Hafenstadt Sewastopol abgeschossen worden, teilt der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Großstadt, Michail Raswoschajew, mit. Zudem seien auch drei Seedrohnen zerstört worden. Über Schäden wurde vorerst nichts bekannt.

Kretschmer fordert Kürzung der Waffenhilfe an die Ukraine

4.43 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat angesichts des Haushaltsstreits auf Bundesebene eine Kürzung der Waffenhilfe an die Ukraine gefordert. "Wir können nicht länger Mittel für Waffen an die Ukraine in die Hand nehmen, damit diese Waffen aufgebraucht werden und nichts bringen", sagt er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

"Es muss alles im Verhältnis stehen. Unterstützung ja, aber wir merken doch, dass wir an unsere Grenzen stoßen", fährt der CDU-Politiker fort. Der Krieg werde nicht auf dem Schlachtfeld, sondern am Verhandlungstisch beendet.

Kretschmer weist auf den Aufwuchs des Haushalts in den vergangenen Jahren hin. "Vor der Corona-Krise im Jahr 2019 hatten wir ein Haushaltsvolumen von 344 Milliarden. Wir sind jetzt bei 480 Milliarden und trotzdem kann die Ampel sich nicht auf den Haushalt einigen", sagt Kretschmer. "Das zeigt doch, dass alles außer Rand und Band geraten ist."

Angriff auf russischen Militärflughafen

3.10 Uhr: Auf den Militärflughafen im russischen Lipezk hat es einen ukrainischen Drohnenangriff gegeben. Das berichtet zunächst das unabhängige russische Nachrichtenportal Astra auf Telegram. Videos in sozialen Netzen zeigen einen hellen Feuerschein. Es sollen Einrichtungen der Energieinfrastruktur getroffen worden sein. Die Ukraine hat in der Vergangenheit vermehrt russische Ölraffinerien angegriffen. Lipezk liegt etwa 400 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Nahe der Stadt befinden sich ein Flugfeld, das unter anderem von Su-24-Kampfjets benutzt wird. Über das Ausmaß der Schäden ist bislang nichts bekannt. Rettungsdienste sollen am Ort des Geschehens eingetroffen sein.

"Lipezk ist einer massiven Drohnenattacke ausgesetzt", wird der Gouverneur des Gebiets, Igor Artamonow, von der russischen Staatsgagentur Tass zitiert. "Die Luftabwehr arbeitet dagegen an", heißt es demnach auf seiner Telegram-Seite. Beim Absturz einer Drohne sei laut Artamonow eine Elektrizitätsanlage beschädigt worden, in der Folge gebe es Stromausfälle. Außerdem sei es fernab ziviler Infrastruktur zu einer "Explosion von Gefahrenstoffen" gekommen.

Tote nach Beschuss in Donezk