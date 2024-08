Explosionen in russischer Grenzregion – Militärkolonne in Brand geraten?

7.59 Uhr: In der russischen Grenzregion Kursk soll es zu Explosionen und Bränden gekommen sein. Laut russischen Telegramkanälen haben sich die Detonationen nahe der Stadt Rylsk zugetragen. Anwohner haben demnach vier Explosionen gemeldet. Videos in sozialen Netzwerken zeigen Brände am Rande einer Straße. Die Berichte legen nahe, dass eine russische Militärkolonne in Brand geraten ist. Die Ursache des Feuers ist nicht bekannt. Die Ukraine hatte am Dienstag eine Militäroperation in dem Grenzgebiet gestartet, in der Nacht zu Freitag gab es zudem einen großangelegten Drohnenangriff auf mehrere russische Regionen.