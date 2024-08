Am Rande eines Nato-Gipfels in Washington hatten die US-Regierung und die Bundesregierung bekanntgegeben, dass die USA von 2026 an in Deutschland wieder Mittelstreckenwaffen mit konventionellen Sprengköpfen stationieren wollen, die weit bis nach Russland reichen. Darunter sollen Marschflugkörper vom Typ Tomahawk mit einer Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern sein, Raketen vom Typ SM-6 und neu entwickelte Hyperschallwaffen.

Unabhängig vom Ausgang der US-Präsidentenwahl im November plädiert Lindner dafür, die Vereinigten Staaten wieder stärker in den diplomatischen Fokus zu rücken. "Ich finde mich nicht damit ab, dass die transatlantische Partnerschaft schwächer wird", sagt er. "Wir werden auch bei schwierigen Gesprächspartnern alles daransetzen müssen, die USA davon zu überzeugen, dass Engagement in Europa in ihrem eigenen Interesse ist."

Russland bombardiert Kiew

0.15 Uhr: Russland fliegt Luftangriffe am frühen Sonntagmorgen auf Kiew. Nach Angaben des Bürgermeisters der ukrainischen Hauptstadt, Vitali Klitschko, sind Luftabwehrsysteme im Einsatz. Augenzeugen berichten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters von mindestens zwei Explosionen, die sich anhörten, als seien Luftabwehreinheiten im Einsatz. Kiew, sowie die umliegende Region und die gesamte Ostukraine seien in Alarmbereitschaft, teilt die ukrainische Luftwaffe über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Samstag, 10. August

Tass: Belarus bestellt ukrainischen Geschäftsträger ein

20.14 Uhr: Das Außenministerium von Belarus hat der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge den ukrainischen Geschäftsträger einbestellt. Die Ukraine sei aufgefordert worden, gegen Luftraumverletzungen in Belarus vorzugehen, heißt es. Zuvor hatte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko mitgeteilt, ein Dutzend ukrainische Drohnen seien im Luftraum von Belarus zerstört worden.

Laut Tass erklärt das Außenministerium, wenn die Ukraine nicht verhindere, dass sich dies wiederhole, werde Belarus die Angemessenheit der diplomatischen Vertretung der Ukraine in Minsk infrage stellen. "Die belarussische Seite verlangte, dass umfassende Maßnahmen ergriffen werden, um derartige Vorfälle in Zukunft auszuschließen, die zu einer weiteren Eskalation der Lage in der Region führen könnten."