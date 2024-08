In der Region Belgorod wird der Notstand ausgerufen. In Sudscha vermeldet die Ukraine Erfolge. Alle Informationen im Newsblog.

Ukrainischer Armeechef: Sudscha vollständig unter Kontrolle

13.25 Uhr: Die Stadt Sudscha in der russischen Oblast Kursk ist nach den Worten des ukrainischen Armeechefs Olexander Syrskyj vollständig unter ukrainischer Kontrolle. "Die Suche und Vernichtung des Feindes in der Ortschaft Sudscha ist abgeschlossen", sagt er in der Video-Konferenz mit Präsident Wolodymyr Selenskyj. Aufnahmen davon werden auf dem Telegram-Kanal des Präsidenten veröffentlicht. In Sudscha verläuft die Pipeline, durch die Russland Gas aus Westsibirien via Ukraine in die Slowakei und andere EU-Länder liefert.

Bundesregierung sieht Verhältnis zu Kiew nicht durch Haftbefehl belastet

13.10 Uhr: Die bisherigen Ermittlungsergebnisse zu dem Anschlag auf die Nord-Stream-Gaspipelines ändern nichts an der Unterstützung Deutschlands für die Ukraine. Der stellvertretende Regierungssprecher, Wolfgang Büchner, betont auf Nachfrage von Journalisten in Berlin, "dass hier die Ermittlungen nach Recht und Gesetz geführt werden auch ohne Ansehen der Person und auch völlig unabhängig davon, zu welchem Ergebnis solche Ermittlungen führen".

Die Ermittlungen hätten auch keinen Einfluss darauf, ob und in welchem Umfang Deutschland die Ukraine auch in Zukunft unterstützen werde. Denn sie änderten "nichts an der Tatsache, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt", fügt er hinzu. Am Vormittag war bekannt geworden, dass wegen des Anschlags auf die Pipeline Nord Stream ein Haftbefehl für einen Ukrainer erwirkt wurde. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj: Rücken stetig in russischer Oblast Kursk vor

12.55 Uhr: Die ukrainischen Truppen rücken nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj in der russischen Oblast Kursk stetig vor. Sie seien binnen 24 Stunden ein bis zwei Kilometer in verschiedene Richtungen vorangekommen, sagt das ukrainische Staatsoberhaupt in einer Videokonferenz mit Armeechef Olexander Syrskyj. Dieser erklärt, die ukrainischen Einheiten hätten am Mittwoch 100 russische Soldaten gefangengenommen.

Russland: Thema Friedensgespräche auf Eis gelegt

10.55 Uhr: Das Thema Friedensgespräche ist für Russland nach dem ukrainischen Angriff auf die Oblast Kursk bis auf Weiteres zurückgestellt. Die Verantwortung dafür trägt nach Darstellung des Außenministeriums in Moskau die Ukraine. Sie habe mit ihrem Angriff auf Kursk mögliche Friedensgespräche "auf lange Sicht auf Eis gelegt", sagt der Sondergesandte des Außenministeriums, Rodion Miroschnik, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Das ukrainische Militär ist am 6. August überraschend in die russische Grenzregion eingedrungen und hat nach eigenen Angaben mehr als 1000 Quadratkilometer unter seine Kontrolle gebracht.

Russische Nationalgarde verstärkt Bewachung von AKW Kursk

10.03 Uhr: Die russische Nationalgarde, die Rosgwardija, verstärkt die Bewachung des Atomkraftwerkes Kursk in der gleichnamigen Oblast. Besonderes Augenmerk gelte der Abwehr ukrainischer Drohnen, teilt sie mit. Das ukrainische Militär ist am 6. August in die an der Staatsgrenze liegende Oblast eingedrungen und hat nach eigenen Angaben mehr als 1.000 Quadratkilometer unter seine Kontrolle gebracht. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Das AKW liegt gut 30 Kilometer westlich der Stadt Kursk und wird vom Staatskonzern Rosenergoatom betrieben.

Russland meldet Abschuss von 117 Drohnen und vier Raketen

7.29 Uhr: Das Verteidigungsministerium in Moskau meldet den Abschuss von 117 Drohnen und vier Raketen, die von der Ukraine auf russische Regionen abgefeuert worden seien. Über den Regionen Kursk und Woronesch seien je 37 Drohnen zerstört worden. Das Ministerium macht keine Angaben darüber, ob Drohnen nicht abgefangen werden konnten und welcher Schaden gegebenenfalls entstanden ist.

Gouverneur von Belgorod ruft Notstand aus

5.55 Uhr: Der Gouverneur der russischen Grenzregion Belgorod ruft angesichts der anhaltenden ukrainischen Angriffe den regionalen Notstand aus. "Die Situation in der Region Belgorod bleibt extrem schwierig und angespannt", erklärt Wjatscheslaw Gladkow, in einer Videobotschaft auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Er berichtet von täglichem Beschuss durch die ukrainischen Streitkräfte, der Häuser zerstöre und Zivilisten töte und verletze.