Die Ukraine meldet verstärkte russische Angriffe im Donbass. Selenskyj will Russland dazu zwingen, einen Frieden zu schließen. Alle Informationen im Newsblog.

Russland will Flüchtlinge aus Kursk in Ukraine unterbringen

16.41 Uhr: Nach dem Vorstoß der Ukraine in die russische Region Kursk wollen die dortigen Behörden Flüchtlinge in ein von Russland besetztes Gebiet in der Ukraine bringen. Er habe mit dem Gouverneur der Region Saporischschja über diese Lösung gesprochen, teilt der amtierende Gouverneur von Kursk, Alexej Smirnow, auf Telegram mit. Sein Amtskollege Jewgeni Balizki habe vorgeschlagen, zur Unterbringung der Evakuierten die Sanatorien und Pensionen am Asowschen Meer zu nutzen. "In den kommenden Tagen werden wir erste Transporte zusammenstellen, um Menschen in die Notunterkünfte in der Region Saporischschja zu bringen."

Russland hatte die zur Ukraine gehörende Region Saporischschja im Herbst 2022 annektiert und schon davor den Ukrainer Balizki als moskautreuen Statthalter eingesetzt. Moskau kontrolliert das Gebiet zwar nicht vollständig, hatte aber vor allem den Zugang zum Asowschen Meer besetzt, wo es bis heute auch Sanatorien gibt. Dort sollen nun die Flüchtlinge unterkommen.

Ukraine: Wollen Kursk nicht besetzen

16.16 Uhr: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben kein Interesse an einer Besetzung von Gebieten in der russischen Oblast Kursk. Vielmehr solle der groß angelegte grenzüberschreitende Einfall in Kursk die russische Militärlogistik beeinträchtigen und es Russland erschweren, weitere Einheiten zum Kampf in die Ostukraine zu bringen, erklärt das Außenministerium in Kiew.

"Im Gegensatz zu Russland braucht die Ukraine nicht das Eigentum anderer Leute", sagt Sprecher Heorhiji Tychji. "Die Ukraine ist nicht daran interessiert, das Territorium der Oblast Kursk einzunehmen, aber wir wollen das Leben unserer Bevölkerung schützen."

Kursk: Evakuierung in weiterem Landkreis vorgesehen

15.12 Uhr: Vor dem Hintergrund der ukrainischen Offensive im russischen Nachbargebiet Kursk bereiten die örtlichen Behörden die Evakuierung eines weiteren Landkreises vor. "Bis zum heutigen Tag gab es in unserem Landkreis keine Evakuierung. Alle sind von sich aus weggefahren, niemand hat sie daran gehindert. Heute sammeln wir Daten darüber, wer noch evakuiert werden muss", schreibt der Verwaltungschef des Kreises Bolschesoldatski, Wladimir Sajzew, auf Telegram.

Anders als die bisher evakuierten Landkreise der Region Kursk liegt dieser Kreis nicht in unmittelbarer Nähe der ukrainisch-russischen Grenze, sondern weiter landeinwärts. Das Zentrum Bolschoje Soldatskoje ist 36 Kilometer Luftlinie von der Grenze entfernt. Nach Behördenangaben sollen in dem Landkreis vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine rund 11.000 Menschen gelebt haben.

Auch aus den grenznahen Landkreisen geht die Flucht unterdessen weiter. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden hätten mehr als 2.000 Menschen selbstständig oder in organisierten Kolonnen das Grenzgebiet verlassen, teilte das Katastrophenschutzministerium am Dienstag mit. Die Behörde machte keine Angaben dazu, wie viele Menschen seit Beginn des ukrainischen Vorstoßes vor einer Woche insgesamt die betroffenen Landkreise verlassen haben.

Russland: Haben ukrainischen Vormarsch in Kursk gestoppt

13.57 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben mit Luftangriffen den Vormarsch ukrainischer Truppen im Gebiet von Kursk vorerst gestoppt. Russische Kriegsblogger berichteten am Dienstag von intensiven Kämpfen entlang der Front in der Region. Nach ukrainischen Angaben brachte Russland Soldaten und schwere Waffen in Stellung und konnte Angriffe abwehren. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen von Su-34-Bombern, die angeblich ukrainische Truppen in dem russischen Grenzgebiet angriffen, und von Infanterie, die ukrainische Positionen stürmte.

"Der unkontrollierte Vorstoß des Feindes wurde bereits gestoppt", sagte Generalmajor Apti Alaudinow, Kommandeur der tschetschenischen Spezialeinheit Achmat. "Der Feind weiß bereits, dass sein geplanter Blitzkrieg nicht funktioniert hat." Es war unklar, welche Seite die russische Stadt Sudscha kontrolliert, durch die Russland Gas aus Westsibirien durch die Ukraine in die Slowakei und andere EU-Länder liefert. Gazprom teilte am Dienstag mit, dass weiterhin Gas durch Sudscha in die Ukraine gepumpt werde. Der österreichische Pipeline-Betreiber Gas Connect Austria sah keine Unterbrechungen in den Erdgaslieferungen nach Österreich.

Ukraine: Russische Angriffe im Osten nehmen zu