Drohnentrümmer lösen einen Diesesbrand im russischen Rostow aus. Russland droht zwei italienischen Journalisten. Alle Informationen im Newsblog.

Drohnentrümmer lösen Dieselbrand im russischen Rostow aus

6.07 Uhr: Trümmer einer zerstörten ukrainischen Drohne haben in einem Industrielager in der russischen Region Rostow ein Feuer in einem Dieseltank ausgelöst. "Feuerwehreinheiten wurden gerufen, um den Brand zu löschen", sagte der Gouverneur der südwestrussischen Region, Wassili Golubew auf der Nachrichten-App Telegram. Die Fakten konnten nicht unabhängig überprüft werden. Eine Stellungnahme der Ukraine liegt noch nicht vor.

Luftabwehreinheiten wehren Angriff auf Kiew ab

5.57 Uhr: Ukrainische Luftabwehreinheiten haben am frühen Sonntag versucht, einen russischen Luftangriff auf Kiew abzuwehren. Dies teilte die Militärverwaltung der Hauptstadt mit. Ein Zeuge berichtete der Nachrichtenagentur Reuters, er habe Explosionen gehört, die wie Luftabwehrsysteme klangen. Für Kiew und die umliegenden Regionen ist in der Nacht eine Luftangriffswarnung herausgegeben worden.

Sonntag, 18. August

Moskaus Atomagentur: Verschlimmerung der Lage in Kursk

16.51 Uhr: Russlands staatliche Atomagentur Rosatom hat die Internationale Atomenergie-Behörde IAEA über eine Verschlimmerung der Lage um das Kernkraftwerk Kursk und das von Moskau besetzte AKW Saporischschja informiert. Rosatom-Chef Alexej Lichatschow habe IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi in einem Telefonat zudem eingeladen, sich im Gebiet Kursk im AKW und in der dazugehörigen Stadt Kurtschatow selbst ein Bild von der Situation zu machen. Das teilte Rosatom der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge in Moskau mit.

Demnach gebe es in Kurtschatow wegen der Gefahr ukrainischer Angriffe täglich mehrfach Luftalarm. Nach russischen Angaben seien auf dem Kursker AKW-Gelände zuletzt auch Raketenteile gefunden worden.

Gespräche zu Waffenruhe wegen Kursk-Offensive gescheitert?

16.31 Uhr: Sind geheime Gespräche zu einer teilweisen Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland wegen der ukrainischen Offensive in Kursk gescheitert? Ein Bericht der "Washington Post" lässt das zumindest vermuten. Demnach hätten die Ukraine und Russland in diesem Monat geplant, Delegationen nach Doha in Katar zu entsenden, um dort ein Abkommen auszuhandeln. Es sollte zumindest die Angriffe auf Energie- und Strominfrastruktur auf beiden Seiten stoppen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj: Ukraine verstärkt Positionen in Kursk

14.04 Uhr: Bei ihrer Offensive in der westrussischen Grenzregion Kursk hat die ukrainische Armee nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ihre Positionen "verstärkt". Armeechef Oleksandr Syrskyj habe ihn über "die Verstärkung der Positionen unserer Streitkräfte in der Region Kursk und die Ausweitung des stabilisierten Gebiets" informiert, erklärte Selenskyj am Samstag im Onlinedienst Telegram. Schon am Freitag hatte die Armee Fortschritte bei der Offensive gemeldet.

Moskau erklärte am Samstag hingegen erneut, die ukrainischen Soldaten würden zurückgedrängt. Dies sei nun in der Nähe dreier weiterer Ortschaften gelungen, hieß es in einer Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums.

Ukraine darf kanadische Waffen in Russland nutzen

7.06 Uhr: Die Ukraine darf bei ihrem Vorstoß in der Region Kursk Waffen einsetzen, die sie aus Kanada bekommen hat. Das geht aus einer Mail von Andrée-Anne Poulin, einer Sprecherin des kanadischen Verteidigungsministeriums, an "Politico" hervor.

"Die Ukrainer wissen am besten, wie sie ihre Heimat verteidigen können, und wir sind entschlossen, ihre Fähigkeit zu unterstützen", erklärte Poulin. "Kanada unterstützt standhaft das Recht der Ukraine, sich gegen den illegalen und ungerechtfertigten Krieg Russlands zu verteidigen."

