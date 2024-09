Vitali Klitschko ist einer der härtesten Kritiker der Regierung von Wolodymyr Selenskyj. In einem neuen Dokumentarfilm erhebt der Ex-Boxweltmeister erneut schwere Vorwürfe gegen den ukrainischen Präsidenten.

Eigentlich hat Vitali Klitschko andere, dringende Dinge zu erledigen. Der Bürgermeister von Kiew regiert die ukrainische Hauptstadt mitten in einem Krieg. Und besonders in diesem ersten Kriegswinter attackiert Russland vehement die Energieinfrastruktur der Ukraine. In vielen Regionen mangelt es an Strom und Wasser, auch in Kiew frieren die Menschen, weil ihre Wohnungen nicht beheizt werden können.

Trotzdem nimmt Klitschko im Februar 2023 den mehr als 500 Kilometer langen Weg nach Lwiw an der polnischen Grenze für einen Gerichtsprozess auf sich. "Wir sind hergekommen, um die dezentralisierte Regierung zu verteidigen", erklärt der ehemalige Boxweltmeister vor dem Berufungsgericht in Lwiw. Er spricht von einem "beispiellosen" Fall in der Geschichte der Ukraine. "Die Leute in der Zentralregierung wollen absolute Macht", wird er später rückblickend über den Fall sagen.

Die Regierung in Kiew von Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich dem Kampf gegen die Korruption verschrieben und nimmt dabei besonders lokale Regierungen ins Visier. Immer wieder werden Bürgermeister und andere Volksvertreter festgenommen. Viele von ihnen sehen darin lediglich den Versuch Selenskyjs, seine Macht auszubauen.



Mitten im Krieg scheinen sich die innenpolitischen Gräben in der Ukraine zu vertiefen – und dabei schaufelt nicht nur Selenskyj mit, sondern auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko.

Selenskyj gegen die Bürgermeister?

Die Szenen aus Lwiw entstammen dem neuen Dokumentarfilm "Klitschko – Der härteste Kampf" von Regisseur Kevin Macdonald. Sie machen den zentralen Konflikt in der ukrainischen Innenpolitik deutlich. Wie viel Macht sollte die Zentralregierung eines kriegsgebeutelten Landes auf sich vereinen? Wie viel lokale Selbstverwaltung ist in solchen Zeiten notwendig und vielleicht auch angebracht? Und wo sollten die Gelder des ukrainischen Staates während dieses Krieges eher hinfließen: ins Militär oder den Wiederaufbau des Landes? Das alles sind Fragen, die im Angesicht des Krieges untergehen und die der Film thematisiert.

Um dies zu veranschaulichen, begleiteten die Filmemacher Klitschko in jenem Februar 2023 nach Lwiw: Der damalige Bürgermeister der nordukrainischen Stadt Tschernihiw, Wladislaw Atroschenko, hatte in einem Korruptionsprozess Berufung eingelegt. Zwei Monate zuvor war er von einem Gericht suspendiert und mit einer Geldstrafe belegt worden. Atroschenko hatte seine Familie zu Beginn der russischen Invasion mit seinem Dienstwagen außer Landes bringen lassen und die Nationale Korruptionspräventionsbehörde sah darin einen Interessenkonflikt. Atroschenko wollte sich das nicht gefallen lassen: Das Berufungsgericht aber gab ihm nur teilweise recht, lediglich die Geldstrafe wurde ihm erlassen – die Suspendierung blieb.

Mit Vitali Klitschko hat Atroschenko einen lautstarken Mitstreiter gefunden. Klitschko ist nicht nur Kiews Bürgermeister, sondern auch Chef der Vereinigung der ukrainischen Städte, eines kommunalen Verbands ähnlich dem Deutschen Städtetag. Als solcher hat Klitschko viel Macht und große Aufmerksamkeit. Und er will das offenbar nutzen, um den Konflikt zwischen der Zentralregierung und den lokalen Verwaltungen auf die größtmögliche Bühne zu bringen.

Die Ukraine und die Korruption

"Die Politik in der Ukraine ist ein tiefes, trübes Gewässer", erklärt Klitschko in dem Dokumentarfilm. Zwar sei bereits eine ganze Generation in der unabhängigen Ukraine aufgewachsen, "dennoch ist das System heute noch immer sowjetisch". Die Ukraine hatte sich 1991 nach dem Zerfall der Sowjetunion unabhängig gemacht. Klitschko, der damals 20 Jahre alt war, bezeichnet die Zeit danach als "kompliziert" und geprägt von "großem Elend". Damals habe sich Kriminalität und Korruption breitgemacht.