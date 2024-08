Die Ukraine attackiert ein brennendes Treibstofflager in Russland erneut. Russland baue derweil eine Feldbefestigung in Kursk auf. Alle Informationen im Newsblog.

Russland baut Befestigungsanlagen in Kursk auf

10.50 Uhr: Russland baut offenbar eine Feldbefestigung westlich der russischen Stadt Kursk auf. Laut dem Institute Study of War (ISW) zeigen durch das Open-Source-Projekt Frontelligence Insight veröffentlichte Satellitenbilder die neue Verteidigungsanlage der russischen Streitkräfte.

Die Kämpfe in der West-russischen Region dauern derweil weiter an. Vorstöße der ukrainischen Soldaten, die über Kursk hinaus gehen, wurden jedoch zuletzt nicht verzeichnet.

Ukraine: Russischer Beschuss trifft westliche Journalisten

Tote und Verletzte durch ukrainischen Beschuss in Belgorod

10.23 Uhr: In der Siedlung Rakitnoje im westrussischen Gebiet Belgorod sind nach offiziellen Angaben fünf Menschen durch ukrainischen Beschuss ums Leben gekommen. "Die Zahl der Verletzten hat sich auf 13 erhöht", schreibt zudem Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf seinem Telegramkanal. Unter den Verletzten sind demnach mehrere Minderjährige. Einige der Opfer sollen schwer verletzt sein. Zudem seien zwölf Wohnhäuser, zwei Geschäfte und sieben Pkw beschädigt worden.

Ukraine: Haben russische Raketen und Drohnen abgefangen

9.31 Uhr: Russland hat nach Angaben der Ukraine in der Nacht mehrere Raketen und Drohnen auf den Norden und Osten des Landes abgefeuert. "Die meisten Raketen haben ihr Ziel nicht erreicht", erklärt die Luftwaffe . Russland habe eine ballistische Rakete vom Typ Iskander-M, einen Marschflugkörper vom Typ Iskander-K und sechs Lenkflugkörper eingesetzt. Wie viele davon zerstört werden konnten, wird nicht mitgeteilt.

Zugleich seien acht von neun russischen Angriffsdrohnen abgeschossen worden. Dem Gouverneur der Region Charkiw im Osten der Ukraine zufolge sind sieben Menschen bei den russischen Angriffen verletzt worden, darunter ein vierjähriges Kind. Nach Angaben von Charkiws Bürgermeister wurde eine Gasleitung in der Stadt beschädigt. Mindestens zwei Häuser seien zerstört und zehn beschädigt worden.

Selenskyj stellt neue Waffe aus ukrainischer Produktion vor

19.18 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellt eine neu entwickelte Waffe seiner Streitkräfte vor. "Der Cluster 'Paljanyizja' wird in das Raketenprogramm der Ukraine aufgenommen", sagte er. "Diese Drohnenrakete ist viel schneller als unsere Langstreckendrohnen – und leistungsfähiger." Weitere Details konnte und wollte Selenskyj aus Sicherheitsgründen nicht nennen. Unter "Paljanyzja" ist das traditionelle Weißbrot der Ukraine zu verstehen.

Litauen schickt weitere Militärhilfe in die Ukraine

17.15 Uhr: Litauen will die Ukraine mit einem weiteren Militärpaket im Abwehrkampf gegen die russische Invasion unterstützen. Das kündigt Regierungschefin Ingrida Šimonytė in Kiew bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem polnischen Staatschef Andrzej Duda an, wie die Agentur Unian berichtet. "Die Position Litauens ist bekannt und einfach: Die Ukraine muss gewinnen, Russland muss verlieren", wird sie zitiert.