Selenskyj will westliche Raketen weiter fliegen lassen. Deutschland liefert neue Haubitzen. Alle Informationen im Newsblog.

Explosionen im Gebiet Woronesch nach Kiewer Drohnenangriff

8.56 Uhr: Nach einem ukrainischen Drohnenangriff berichten Behörden im russischen Gebiet Woronesch von Explosionen im Kreis Ostrogoschsk, sie rufen dort zudem den Ausnahmezustand aus. Gouverneur Alexander Gussew teilt bei Telegram mit, dass mehrere Ortschaften in dem Kreis evakuiert würden. Demnach kam es an einem Objekt mit explosiven Materialien nach einem Brand zu Detonationen.

Gussew sagt nicht, um welche Art von Objekt es sich handelte. Ukrainische Beobachter gehen allerdings davon aus, dass ein Munitionslager im Westen Russlands getroffen worden sei. Nach Darstellung Gussews gab es zunächst keine Verletzten. Das Ausmaß der Schäden war demnach nicht klar. Die meisten Bewohner würden bei Verwandten und Bekannten unterkommen, teilt er mit.

Ukraine meldet massiven russischen Drohnenangriff

08.18 Uhr: Die Ukraine meldet wieder einen massiven russischen Drohnenangriff. Russland habe in der Nacht mit insgesamt 67 Langstreckendrohnen angegriffen, teilt die ukrainische Luftwaffe auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Davon habe die Luftabwehr 58 Drohnen abgeschossen. Elf ukrainische Regionen seien attackiert worden. Zu möglichen Opfern oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor.

Selenskyj: Müssen Langstreckenfähigkeit auch auf russischem Territorium haben

2.33 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warb erneut am Freitag beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein für die Erlaubnis, mit westlichen Langstreckenwaffen auch Ziele auf russischem Gebiet beschießen zu dürfen. Deutschland wie die USA reagierten hierauf erneut zurückhaltend.

"Wir müssen diese Langstreckenfähigkeit nicht nur auf dem besetzten Gebiet der Ukraine, sondern auch auf russischem Territorium haben", sagte Selenskyj auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz. Insgesamt seien "mehr Waffen" nötig, "um die russischen Streitkräfte von unserem Land zu vertreiben". Zudem drängte Selenskyj auf eine stärkere internationale Unterstützung der ukrainischen Luftabwehr.

Bei einem besonders schweren russischen Angriff waren erst am Dienstag in der zentralukrainischen Stadt Poltawa mindestens 55 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden. Am Freitag wurde im ostukrainischen Pawlohrad nach Behördenangaben zudem mindestens ein Mensch durch russische Raketenangriffe getötet, 40 weitere seien verletzt worden.

Deutschland sagt Ukraine zwölf weitere Panzerhaubitzen zu

12.35 Uhr: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius kündigt neue Waffenlieferungen an die Ukraine an. "Wir werden zwölf moderne Panzerhaubitzen vom Typ 2000 an die Ukraine liefern", sagt der SPD-Minister. Dieses Jahr sollten sechs dieser Haubitzen in die Ukraine gebracht werden. Die übrigen sechs im kommenden Jahr. Sie hätten einen Gesamtwert von 150 Millionen Euro. Zudem wolle man mit anderen europäischen Partner der ukrainischen Armee so rasch wie möglich 77 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5 überlassen.

Ukraine meldet teilweise Rückeroberung von Ort New York

11.29 Uhr: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen Teil des Ortes New York im Osten des Landes zurückerobert. Die Asow-Brigade teilt im Onlinedienst Telegram mit, sie habe "dank der hohen Moral, des Mutes und der Professionalität" ihrer Kämpfer in dem Ort in der Donezk-Region die "Lage stabilisiert" und "die Kontrolle über einen Teil von New York zurückerlangt".

"Von den feindlichen Truppen eingekreiste ukrainische Soldaten" säßen nun nicht länger fest, erklärt die Asow-Brigade. Die Lage sei aber weiterhin "gespannt". "Die Russen führen im Verantwortungsbereich der Brigade bis zu 15 Angriffe pro Tag aus", heißt es. "Trotz der erbitterten Kämpfe halten unsere Soldaten die Stellung und führen erfolgreiche Gegenangriffe aus."