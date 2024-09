Russische Raketenangriffe auf Kiew fordern Verletzte – obwohl die Mehrzahl der Raketen abgefangen werden konnte. Alle Informationen im Newsblog.

Polnischer Minister will russische Flugobjekte über Ukraine abschießen

11.11 Uhr: Polens Außenminister Radoslaw Sikorski sieht Warschau in der Pflicht, aus der Ukraine herannahende russische Drohnen und andere Flugkörper noch vor dem Eindringen in den polnischen Luftraum abzuschießen. Das sagt der liberalkonservative Politiker der britischen "Financial Times" (FT).

Sikorski stellt sich damit gegen den offiziellen Standpunkt der Nato, wonach das Risiko einer Eskalation des Krieges durch eine mögliche direkte Konfrontation mit russischen Streitkräften zu groß ist. Den Abschuss russischer Drohnen und Raketen über der Ukraine lehnt das Verteidigungsbündnis bisher ebenso ab wie die Forderung Kiews nach einer Flugverbotszone über dem Land.

Putin: Donezk-Offensive von ukrainischem Kursk-Vorstoß unbeeinträchtigt

10.05 Uhr: Das russische Militär rückt laut Präsident Wladimir Putin trotz des ukrainischen Eindringens in die Grenzregion Kursk in der Ostukraine weiter vor. Die "Provokation" der Ukraine in der russischen Region Kursk habe den Vormarsch in der ostukrainischen Region Donezk nicht aufhalten können, sagte Putin laut der Nachrichtenagentur Ria bei einem Besuch in der russischen Region Tuwa im südlichen Sibirien. Die russischen Streitkräfte würden die Gebiete in Kursk "Quadratkilometer für Quadratkilometer" zurückerobern. Zugleich rückten sie in Donezk so schnell vor wie schon lange nicht mehr, so Putin.

Ukraine: Haben 22 Raketen und 20 Drohnen abgefangen

9.19 Uhr: Die Ukraine hat bei dem russischen Angriff am Morgen 22 von 35 Raketen abgefangen, wie die Luftwaffe mitteilt. Zudem seien von 23 russischen Angriffsdrohnen 20 zerstört worden. Über Kiew, Charkiw, Dnipro, Poltawa, Mykolajiw und Saporischschja seien neun ballistische Raketen und 13 Marschflugkörper abgefangen worden.

Russische Raketenangriffe fordern Verletzte

9.13 Uhr: Russland hat in der Nacht die benachbarte Ukraine erneut mit schweren Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. In der Hauptstadt Kiew seien zwei Personen verletzt worden, teilt Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Schäden gebe es demnach in mehreren Stadtteilen. Im Westen Kiews seien mehrere Brände ausgebrochen, die Häuser und Fahrzeuge beschädigt hätten. In einem U-Bahnhof seien die Scheiben zu Bruch gegangen, die Metro sei aber in Betrieb, schreibt Klitschko.

Nach Angaben der Militärverwaltung Kiews hat das russische Militär die Stadt mit Marschflugkörpern und Drohnen angegriffen. Die Marschflugkörper seien aus der russischen Wolga-Region Saratow abgefeuert worden.

Russland: Neue Gaspipeline nach China im Plan

4.11 Uhr: Die Vorbereitungen für den Bau einer neuen russischen Gaspipeline durch die Mongolei nach China verlaufen nach Angaben von Präsident Wladimir Putin planmäßig. Im Januar 2022 sei die Machbarkeitsstudie genehmigt worden, auch die notwendigen technischen Untersuchungen hätten stattgefunden, sagte Putin in einem Interview mit der mongolischen Zeitung "Onoodor" laut einer auf der Internetseite des Kremls veröffentlichten Mitschrift.

Die geplante Pipeline "Power of Siberia 2" soll jährlich 50 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus der russischen Region Jamal über die Mongolei nach China transportieren. Mehr zu der geplanten Gaspipeline lesen Sie hier.

"Forbes": Böse Überraschung für Russland

2.34 Uhr: Das britische Wirtschaftsmagazin "Forbes" hat die ukrainischen Drohnenattacken gegen Ziele in Russland als Weg bezeichnet, den Russen ihre eigene Medizin zu verpassen. Angesichts des schlechten Zustands und der veralteten Technik der russischen Stromversorgung könnten die ukrainischen Angriffe der russischen Bevölkerung in diesem Winter größere Probleme bereiten, als sie die Bewohner der Ukraine bisher erlebt hätten.