Putin: "Sollten über Beschränkung von Uran-Ausfuhren nachdenken"

16:01 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin sagt, sein Land sollte als Vergeltungsmaßnahme gegen den Westen eine Beschränkung der Ausfuhr von Uran, Titan und Nickel in Betracht ziehen. "Schauen Sie sich einige der Güter an, die wir auf den Weltmarkt liefern. (...) Vielleicht sollten wir über bestimmte Beschränkungen nachdenken – Uran, Titan, Nickel", sagt Putin zu Ministerpräsident Michail Mischustin in einer im Fernsehen übertragenen Stellungnahme zu einer Regierungssitzung.

Nordrussische Region Murmansk meldet Drohnenangriff

15:47 Uhr: In der nordrussischen Region Murmansk hat es nach Angaben des Gouverneurs Andrej Tschibis einen Angriff feindlicher Drohnen gegeben. Er teilt bei Telegram mit, dass "alle drei Drohnen" abgeschossen worden seien. Auf den Flughäfen Murmansk und Apatity gebe es aus Sicherheitsgründen vorübergehend keine Starts und Landungen, teilt die Luftverkehrsbehörde Rosawiazija mit.

In der Region Murmansk befinden sich die russische Nordmeerflotte unter anderem mit atomar betriebenen Eisbrechern sowie ein Luftwaffenstützpunkt. Russlands Nordmeerflotte nimmt seit Montag auch an einem strategischen Großmanöver der Kriegsmarine in den Gewässern der Arktis teil. Die zudem in anderen Gewässern des flächenmäßig größten Landes der Erde organisierte Führungs- und Stabsübung ist bis 16. September angesetzt und gilt als die größte seit drei Jahrzehnten.

Kreml geht von US-Erlaubnis zu Raketenschlägen für Kiew aus

15:34 Uhr: Der Kreml geht davon aus, dass der Ukraine der Einsatz weitreichender Waffen aus den USA und Großbritannien gegen russisches Gebiet erlaubt wird. "Höchstwahrscheinlich sind all diese Entscheidungen schon gefallen", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge angesichts von Medienberichten über Diskussionen zu diesem Thema zwischen den USA, Großbritannien und der Ukraine. Zugleich besuchen aktuell die Außenminister der beiden Länder die ukrainische Hauptstadt Kiew und führen dort Gespräche.

Peskow fügt hinzu, derzeit werde in den Medien Stimmung für den angeblich bereits gefallenen Entschluss gemacht. Nach Darstellung Peskows verstrickt sich der Westen so immer tiefer in den Konflikt. Er kündigt eine entsprechende Reaktion Moskaus an.

Kiew dringt seit Monaten auf die Erlaubnis, insbesondere russische Militärflugplätze im Landesinneren Russlands mit US-amerikanischen und britischen Raketen angreifen zu können. Von dort startet die russische Luftwaffe regelmäßig verheerende Angriffe auf das Nachbarland. Für ukrainische Waffen – abgesehen von Drohnen – sind die Flugplätze nicht erreichbar. Moskau hat vor solch einer Erlaubnis gewarnt.

Ukraine bekommt weitere 1,1 Milliarden Dollar Finanzhilfe

11.59 Uhr: Die Ukraine bekommt Zugang zu weiteren Mitteln des Internationalen Währungsfonds (IWF). Es sei eine vorläufige Einigung beider Seiten erzielt worden, teilte der IWF in der Nacht zu Mittwoch in Washington mit. Die Regierung in Kiew hatte die Gespräche zuletzt als schwierig bezeichnet. Nun wird aber mit einer finanziellen Hilfe von rund 1,1 Milliarden Dollar gerechnet.