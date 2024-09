"Der härteste Schlag, den du dir vorstellen kannst"

Dass die ukrainischen Kampftaucher ihre Einsätze häufig erfolgreich abschließen, liegt auch an ihrer harten Ausbildung. Die orientiert sich an den gleichen Programmen, wie es auch die amerikanischen Navy Seals absolvieren müssen. Es sind ultraharte Trainings, sogenannte "Q-Kurse", die darauf abzielen, die widerstandsfähigsten Bewerber auszusieben. Die angehenden Marines müssen dabei extreme körperliche Anstrengung, Schlafmangel und Hunger überstehen. Wer aufgibt, fliegt raus.

Auch eine Frau zählt zur ukrainischen Kampftauchereinheit. Sie war eine der ersten in der ukrainischen Armee, die den berüchtigten "Q-Kurs" bestand. Dann schloss sie sich den Tauchern an, stieg dort schnell auf und ist inzwischen Kommandantin einer Einheit. Seitdem hat sie an einigen der heftigsten Gefechte des Krieges teilgenommen, darunter die Gegenoffensive in Saporischschja. Bei ihrem letzten Einsatz befehligte sie ein Team, das eine russische Schnelleingreiftruppe auf der Kinburn-Halbinsel in einen Hinterhalt lockte.