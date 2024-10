Selenskyj dementiert Berichte, nach denen er Gespräche über einen Waffenstillstand führe. Das ukrainische Parlament erhöht derweil die Steuern. Alle Informationen im Newsblog.

Selenskyj dementiert Gespräche über Waffenruhe

20.07 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bestritten, während seiner derzeitigen Reise durch westeuropäische Hauptstädte mit den Verbündeten über eine mögliche Waffenruhe mit Russland zu sprechen. "Ich habe in manchen Medien gesehen, dass ich hergekommen sei, um über eine Waffenruhe zu reden. Das ist falsch", sagte er nach einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag in Paris. Dies sei eine von Russland gesteuerte "Falschinformation".

Der ukrainische Präsident hatte zuvor den britischen Regierungschef Keir Starmer und den neuen Nato-Generalsekretär Mark Rutte in London getroffen. Es sei "notwendig, dass wir unsere anhaltende Verpflichtung zur Unterstützung der Ukraine" zeigen können, sagte Starmer. Rutte betonte, es gehe nicht nur um die Ukraine, sondern auch um "die Verteidigung des Westens und darum, wie wir sicher bleiben".

Selenskyj wollte später von Paris nach Rom weiterreisen, wo Treffen am Donnerstagabend mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni und am Freitagmorgen mit Papst Franziskus auf seinem Programm standen. Am Freitag wird er zu einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin erwartet.

Russische Rekruten werden immer älter

19.04 Uhr: Das Alter der russischen Rekruten für den Krieg in der Ukraine steigt wohl immer weiter. Laut einem Bericht des russischen Investigativportals "Vjorstka" soll jeder zweite Rekrut aus der Gegend um Moskau älter als 45 Jahre sein.

"Sie sind alle krank", zitiert das Portal einen russischen Soldaten, der in der Ukraine kämpft, über diese Truppen. "Ihre Beine tun weh, ihre Köpfe schmerzen, und sie sind langsam." Viele Soldaten würden die alten Rekruten als schädlich für die Kriegsanstrengungen ansehen, heißt es in dem Bericht.

Ukrainische Journalistin wohl in russischem Gefängnis gestorben

16.58 Uhr: Die ukrainische Journalistin Viktoria Roschtschina, die in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine entführt wurde, ist wohl in einem russischen Gefängnis gestorben. Das berichtet die ukrainische Journalistin Anastasia Magasowa.

Ihrem Bericht zufolge soll Roschtschina bereits am 19. September gestorben sein und sich zuvor in einem Hungerstreik befunden haben. Ihr Vater habe die Nachricht von ihrem Tod allerdings erst am Donnerstag erhalten.

Zahl der Toten nach Angriff auf Odessa steigt

14.19 Uhr: Nach dem russischen Raketenangriff auf Hafeninfrastruktur im Gebiet Odessa ist die Zahl der Toten nach Behördenangaben auf acht gestiegen. "An den erlittenen Verletzungen starb ein 26-jähriger junger Mann im Krankenhaus", teilte Gouverneur Oleh Kiper bei Telegram mit. Am Morgen hatte er bereits über den Tod eines zuvor verletzten 46-jährigen Hafenarbeiters informiert. Am Vorabend war zunächst von sechs Toten die Rede gewesen. Gut ein Dutzend Menschen wurde verletzt. Zum genauen Ort des Angriffs machte Kiper keine Angaben.

Nato kündigt Nuklearübung ab Montag an

13.57 Uhr: Die Nato wird nach Angaben von Generalsekretär Mark Rutte am Montag ihre jährliche Nuklearübung beginnen. An der zweiwöchigen Übung "Steadfast Noon" ("Standhafter Mittag") sollen 60 Luftfahrzeuge aus 13 Ländern teilnehmen, darunter F-35A-Kampfjets und B-52-Bomber. Geografische Schwerpunkte sind demnach Großbritannien, die Nordsee, Belgien und die Niederlande. "In einer unsicheren Welt ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere Verteidigung testen und stärken, damit unsere Gegner wissen, dass die Nato bereit und in der Lage ist, auf jede Bedrohung zu reagieren", sagt Rutte.

Selenskyj in London eingetroffen