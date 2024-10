Am Sonntag findet die erste Runde der Wahlen für das litauische Parlament Seimas statt. Während deutsche Bundeswehrsoldaten nach Litauen verlegt werden, wird in Litauen auch über die Beziehung des Landes zu Russland und China abgestimmt.

In diesen Tagen ziehen Dutzende deutsche Bundeswehroffiziere mit einem Vorkommando und einem Aufstellungsstab für die neue Brigade nach Litauen. Ab dem kommenden Jahr soll der Rest der Kampfbrigade mit 5.000 Bundeswehrangehörigen nach Litauen verlegt werden. Sie kommen in ein Land, das viel stärker als Deutschland von der Bedrohung aus Russland geprägt ist.

Julius von Freytag-Loringhoven leitet seit Oktober 2024 das neu gegründete Büro der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) im Baltikum, mit Sitz in Vilnius, Litauen. Zuvor war er unter anderem für die Stiftung in Moskau und Jerusalem tätig. Zuletzt leitete er die Kommunikation der Friedrich-Naumann-Stiftung. Von Freytag-Loringhoven ist Experte für internationale Beziehungen und Sicherheitspolitik.

Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis, Parteichef des in der Gunst der Umfragen auf 15 Prozent gesunkenen "Vaterlandsbundes – Christdemokraten Litauens", teilt mit seinen liberalen Koalitionspartnern die eindeutige Unterstützung der Ukraine.

Gemessen an der Größe der Wirtschaftskraft des Landes übersteigt diese die deutsche Unterstützung der Ukraine bei Weitem. Gemeinsam hatte man sich aber darüber hinaus – anders als in Deutschland – auch nicht vor einer Konfrontation mit Russlands strategischem Partner, der Großmacht China, gescheut.

Sozialdemokraten werben für weniger konfrontativen China-Kurs

Als erstes Land der Europäischen Union hatte Litauen Taiwan zugestanden, eine offizielle Botschaft in Vilnius zu eröffnen. Dem waren direkte Wirtschaftssanktionen der größten Exportmacht der Welt gefolgt. Der Handelskonflikt mit China, ein Ringen eines David mit einem scheinbar übermächtigen Goliath, hatte sich aber schon nach zwei Jahren so sehr abgeschwächt, dass dieser "milde Verlauf" auch Deutschen ihre Ängste vor mehr außenpolitischer Klarheit gegenüber China nehmen könnte.

Denn China hatte bald eingelenkt und schon in der ersten Jahreshälfte 2023 waren die litauischen Exporte im Vergleich zum gesamten Vorjahr ungeachtet des Konflikts bereits um das Vierfache gestiegen.

Unterstützung der Ukraine wird von breiter Masse getragen

Trotz eines weniger konfrontativen Tons zweifeln die Sozialdemokraten nicht die Unterstützung der Ukraine an, die auch von der breiten Masse der Zivilbevölkerung getragen wird. Aber, ähnlich wie in Deutschland, gibt es selbst im viel direkter von Russland bedrohten Litauen Parteien, die für mehr Diplomatie, für "Frieden" mit Putin und weniger Unterstützung der Ukraine werben.

Ähnlich wie die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht wirbt in Litauen die Partei der meist russischsprachigen polnischen Minderheit, die sogenannte Christliche-Familienallianz, für einen Ausgleich mit Russland, allerdings derzeit mit der geringen Zustimmung von zwei Prozent nach Umfragen.

Für Gegner Putins wirkt dabei tatsächlich die wirtschaftlich links-populistische und sozial-konservative Partei Litauische Bauern und Grüne Union, die antirussische Einstellungen kritisieren und auch die Wirtschaftsbeziehungen mit China vertiefen wollen, bedrohlicher. Denn diese mildere Anlehnung an den Kreml erreicht selbst in Litauen 13 Prozent in den letzten Umfragen.