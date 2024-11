Erstmals sind Nordkoreaner unter ukrainischen Beschuss geraten. Der Vorfall zeigt einmal mehr eine beunruhigende Entwicklung: Nordkorea ist Kriegspartei. Was bedeutet das für die Lage in Kursk?

Die ersten Gerüchte gab es bereits im Juli 2024. Eine Gruppe nordkoreanischer Ingenieure sei auf dem Weg in die von Russland besetzte ukrainische Stadt Donezk, um beim Wiederaufbau zu helfen, meldeten Medien aus Südkorea. Zwei Monate später besuchte der neu ernannte Chef des russischen Sicherheitsrats und ehemalige Verteidigungsminister Sergei Schoigu Nordkorea und traf sich dabei mit Machthaber Kim Jong Un.

Dann ging alles ganz schnell.

Bereits Anfang Oktober meldeten ukrainische Geheimdienstquellen, dass sechs nordkoreanische Offiziere bei einem Angriff nahe Donezk gestorben seien. Südkoreas Regierung bestätigte das. In den folgenden Wochen überschlugen sich die Berichte: Nordkoreanische Truppen würden in Russland ausgebildet, seien danach an die Grenze zur Ukraine geschickt worden. Erst vergangene Woche erklärte US-Außenminister Antony Blinken, dass ihr Einsatz gegen ukrainische Truppen kurz bevorstehe.

Und so ist es offenbar gekommen. Am Montag erklärte Andrij Kowalenko, Leiter des Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, auf Telegram: "Die ersten Militärangehörigen der DVRK (Demokratische Volksrepublik Korea, Anm. d. Red.) sind bereits in der Region Kursk unter Beschuss geraten." Es ist ein kurzer Satz, der ein völlig neues Kapitel des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine markiert.

Video | Ukrainische Soldaten begeistert von deutschen Leopard-Kampfpanzern Quelle: Glomex

Mindestens 10.000 Nordkoreaner in Kursk

Noch ist nicht viel über den Vorfall bekannt. Hat die ukrainische Armee russische Stellungen in Kursk angegriffen, in denen Nordkoreaner stationiert waren? Waren die Soldaten des Kim-Regimes Teil eines Angriffs auf Ukrainer in der Region? Hat es gar Tote oder Verletzte auf einer oder beiden Seiten gegeben? All das ließ Kowalenko unbeantwortet, ebenso wenig äußerten sich die ukrainische Militärführung oder die Regierung in Kiew.

Die nordkoreanischen Soldaten sollen, so scheint es zumindest bisher, zunächst die russische Gegenoffensive in Kursk unterstützen. Anfang August waren ukrainische Soldaten in die Grenzregion einmarschiert. Zwischenzeitlich kontrollierten sie mehr als 1.000 Quadratkilometer russischen Bodens. Russlands Antwort ließ länger auf sich warten, läuft jedoch seit wenigen Wochen an – und das nun wohl mit Unterstützung nordkoreanischer Soldaten. Mindestens 10.000 Nordkoreaner sollen laut US-Angaben bereits in Kursk stationiert sein, die Ukraine spricht von 11.000 Mann. Mehr könnten folgen.

Video | Selenskyj warnt vor Nordkoreanern in Kursk – und kritisiert westliche Verbündete Player wird geladen Quelle: reuters

Nordkorea wird damit zur Kriegspartei. So zumindest argumentiert Marko Milanovic, Professor für internationales Recht an der britischen University of Reading. "Nordkorea ist nun Hauptschuldiger und nicht nur Komplize bei Russlands Fehlverhalten", schreibt Milanovic in einem Blogeintrag für das Fachmagazin "European Journal of International Law". Das gelte besonders dann, wenn Nordkorea die Kommandogewalt über seine Soldaten nicht vollständig an Russland übergebe. Seine Ansicht teilen auch andere Völkerrechtler.

Putin trifft sich mit Kims Außenministerin