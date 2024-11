"Schwerer" Luftangriff angekündigt: Ukraine warnt vor Falschmeldung

Kopiert News folgen

Russland droht der Ukraine mit Vergeltung für den ersten ATACMS-Angriff. Die USA schließen deshalb bereits ihre Botschaft in Kiew. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine: Warnung vor Raketenangriffen von Russland gefälscht

14.12 Uhr: Russland hat nach Angaben des ukrainischen Geheimdiensts einen "massiven informationspsychologischen Angriff" gegen die Ukraine inszeniert. Über Messengerdienste und soziale Netzwerke sei eine Falschnachricht verbreitet worden, in der vor unmittelbar bevorstehenden Raketen- und Bombenangriffen auf ukrainischen Städte gewarnt worden sei. Die Botschaft sei gefälscht, sie enthalte für psychologische Einsätze Russlands typische Grammatikfehler.

Die USA hatten am Vormittag ihre Botschaft geschlossen. Sie begründeten dies mit konkreten Hinweisen auf einen "potenziell erheblichen Luftangriff". Italien und Griechenland ließen daraufhin ihre Vertretungen in der ukrainischen Hauptstadt ebenfalls schließen. Die Botschaften Deutschlands und Frankreichs blieben offen.

Luftalarm in Kiew und anderen Regionen der Ukraine

13.14 Uhr: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew und anderen Regionen des Landes ist Luftalarm ausgelöst worden. Die Warnung solle nicht ignoriert werden, teilte der Chef der Präsidialverwaltung mit.

Warnung vor Luftangriff: US-Botschaft in Kiew geschlossen

10.11 Uhr: Die US-Botschaft in Kiew ist aufgrund eines "möglichen schweren Luftangriffs" geschlossen worden. "Die US-Botschaft in Kiew hat konkrete Informationen zu einem möglichen schweren Luftangriff am 20. November erhalten", teilt die Botschaft auf ihrer Webseite mit. "Aus Gründen der Vorsicht wird die Botschaft geschlossen, die Angestellten sind angewiesen, sich vor Ort in Sicherheit zu bringen", heißt es weiter. Die Botschaft rät US-Bürgern in Kiew zudem, sich bei Luftalarm "sofort" in Sicherheit zu bringen.

Russland hatte "entsprechende" Reaktionen angekündigt, nachdem die ukrainische Armee am Dienstag erstmals russisches Territorium mit von den USA gelieferten ATACMS-Raketen angegriffen hatte. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau griff Kiew in der Nacht zu Dienstag eine Militäreinrichtung in der russischen Grenzregion Brjansk mit sechs ballistischen Raketen an. Dabei seien auch von den USA gelieferte weitreichende Raketen des Typs ATACMS eingesetzt worden, hieß es.

Südkorea: Rund 10.900 Nordkoreaner nach Kursk entsandt

8.20 Uhr: Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben rund 10.900 Soldaten zur Verstärkung russischer Einheiten in die umkämpfte russische Region Kursk entsandt. Sie würden als Teil der russischen Luftlandeeinheiten und der Marineinfanterie eingesetzt, sagt der Abgeordnete Lee Seong Kweun. Er ist Mitglied des parlamentarischen Geheimdienstausschusses und beruft sich auf Erkenntnisse des südkoreanischen Geheimdienstes NIS. Zudem habe Nordkorea weitere Waffen für den Krieg in der Ukraine geliefert, darunter Mehrfachraketenwerfer und Panzerartillerie.

Ukraine: Umweltschäden in Höhe von 71 Milliarden Dollar

8.07 Uhr: Das ukrainische Umweltministerium teilt mit, dass die Umweltschäden, die seit Februar 2022 durch den russischen Angriffskrieg im Land entstanden sind, sich auf etwa 71 Milliarden Dollar (67 Milliarden Euro) belaufen. Auf der Weltklimakonferenz in Baku verweist die Umweltministerin Swetlana Gryntschuk auch auf die durch den Krieg verursachten zusätzlichen CO2-Emissionen. Diese würde sich auf 180 Millionen Tonnen belaufen.

Den ukrainischen Schätzungen zufolge wurden CO2-Emissionen von 51,6 Millionen Tonnen direkt durch militärische Aktivitäten verursacht. Emissionen, die durch zerstörte Infrastruktur und deren Wiederaufbau entstehen, wurden mit 56 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente angegeben. Die Treibhausgasemissionen durch kriegsbedingt entstandene Brände wurden auf 27,2 Millionen Tonnen beziffert. Dazu sei ein wesentlicher Punkt in der Klimabilanz auch die Zerstörung von etwa drei Millionen Hektar Wald in der Ukraine.

Gryntschuk sieht allerdings auch Fortschritte im Hinblick auf den Klimaschutz. Unter dem Druck von Energieknappheit als Folge der russischen Angriffe seien "alle Menschen in der Ukraine in sehr kurzer Zeit sehr energieeffizient geworden", so die Ministerin. Auch werde beim Wiederaufbau der Energieinfrastruktur stärker auf kleinere Einheiten und erneuerbare Energien gesetzt – schon weil diese nicht so leicht durch Russland angreifbar seien.

Nach ukrainischem ATACMS-Feuer: Moskau droht mit Antwort