Der Kreml lobt Donald Trump. Russland greift gezielt die Energieinfrastruktur an. Alle Informationen im Newsblog.

Russland lobt Trump: "Das gefällt uns"

17.20 Uhr: Der künftige US-Präsident Donald Trump bekommt für seine Kritik an ukrainischen Raketenangriffen auf russisches Territorium Lob aus dem Kreml. Trumps Erklärung decke sich vollkommen mit der Haltung Moskaus, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Trumps Äußerungen stünden im Einklang mit der russischen Sicht, was die Ursachen der Eskalation angehe. "Das gefällt uns. Es ist offensichtlich, dass Trump genau versteht, was die Lage eskalieren lässt."

In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem amerikanischen "Time"-Magazin hatte Trump es als "verrückt" bezeichnet, dass die Ukraine aus den USA gelieferte Raketen für Angriffe weit bis in russisches Gebiet hinein nutzt. "Ich bin ganz und gar nicht damit einverstanden, Raketen Hunderte von Meilen nach Russland zu schicken", sagte Trump. "Warum tun wir das?" (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Damit signalisierte er erneut deutlich, dass er einen anderen Kurs in der Ukraine-Politik einschlagen dürfte als der scheidende Präsident Joe Biden. Der hatte der Ukraine im November die Erlaubnis erteilt, Raketen des Typs ATACMS gegen militärische Ziele in Russland einzusetzen. Moskau warnte anschließend vor dem Ausbruch eines Weltkriegs.

Ukraine meldet russischen Großangriff auf Energieanlagen

9.32 Uhr: Russland hat nach ukrainischen Angaben einen großangelegten Angriff auf die Energieinfrastruktur des Landes gestartet. "Der Feind setzt seinen Terror fort", schreibt der ukrainische Energieminister German Galuschtschenko auf Facebook. "Erneut steht der Energiesektor in der gesamten Ukraine unter massivem Beschuss." Nach Angaben des nationalen Netzbetreibers Ukrenergo war die Stromversorgung in der ganzen Ukraine eingeschränkt. Landesweit gab es Luftalarm.

Lokale Behörden meldeten mehrere Explosionen in der Hafenstadt Odessa. In Kiew waren demnach Luftabwehrsysteme in Betrieb. Das ukrainische Energiesystem wurde in diesem Jahr bereits von elf russischen Angriffswellen heimgesucht, die landesweit erhebliche Schäden und langanhaltende Stromausfälle verursacht haben. Angesichts des dritten Kriegswinters zielt die russische Strategie offensichtlich darauf ab, die ukrainische Zivilbevölkerung zu zermürben.

Außenminister Andrij Sybiha appellierte an Partnerländer, dringend mehr Luftabwehrsysteme zu liefern. "Russland zielt darauf ab, uns die Energie zu nehmen. Stattdessen müssen wir ihm die Mittel des Terrors entziehen. Ich wiederhole meinen Aufruf zur dringenden Lieferung von 20 Luftabwehrsystemen des Typs NASAMS, HAWK oder IRIS-T", schreibt Sybiha auf X.

Ukrainischer Geheimdienst tötet Waffenforscher in Moskau

9.53 Uhr: In Moskau ist die Leiche eines hochrangigen Waffenforschers gefunden worden. Der ukrainische Geheimdienst soll hinter seinem Tod stecken. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Russische Truppen angeblich kurz vor Pokrowsk

7.32 Uhr: Russische Streitkräfte sind nach Angaben eines prominenten Militärbloggers bis auf 1,5 Kilometer an die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine vorgerückt. Mitglieder russischer Sabotage- und Aufklärungsgruppen befänden sich sogar bereits in der Stadt, schreibt der in der Ukraine geborene pro-russische Blogger Juri Podoljaka. Die Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen. Das ukrainische Militär erklärte jüngst, russische Truppen hätten mehrere ukrainische Stellungen in der Nähe der Stadt zerstört oder eingenommen.