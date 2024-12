Wagenknecht spricht über Ukraine – dann fährt Reporterin dazwischen

Weniger Hoffnung schien Habeck auf eine Aussöhnung mit CSU-Chef Markus Söder zu haben. Gleich viermal schloss der bayrische Ministerpräsident am Ende des Jahresrückblicks eine Koalition der Union mit den Grünen unter Habeck aus. Viermal, weil Söder zuvor Lanz hatte hellhörig werden lassen. "Mit den Grünen eigentlich nicht", schien der CSU-Chef plötzlich doch von seinem harten Veto gegen Schwarz-Grün abzurücken.

Söder und Habeck zoffen sich aus der Ferne

Habeck wollte bei Lanz nur mutmaßen, warum Söder sich so gegen eine Koalition mit ihm sperrt. Ihr Verhältnis sei eigentlich okay gewesen, sagte der Vizekanzler. Von Journalisten sei ihm zugetragen worden, dass Söder möglicherweise wegen einer Podiumsdiskussion über Atomkraft verärgert war. Das dazu eingeblendete Bild zeigte die beiden Politiker bei der Internationalen Handwerksmesse im Februar 2024 in München.