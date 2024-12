News folgen Artikel teilen

Der ukrainische Präsident veröffentlicht eine Bilanz russischer Angriffe in den vergangenen Tagen. Moldau soll künftig kein russisches Gas mehr erhalten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Selenskyj: Russland attackierte Ukraine in den vergangenen Tagen mit zahlreichen Luftangriffen

16.17 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Bilanz der russischen Angriffe gegen sein Land in den vergangenen sieben Tagen gezogen. "Insgesamt hat Russland in dieser Woche mehr als 370 Angriffsdrohnen, etwa 280 gelenkte Gleitbomben und 80 Raketen verschiedener Typen gegen die Ukraine eingesetzt", schreibt Selenskyj auf Facebook. "Selbst in der Weihnachtsnacht führten die Terroristen einen massiven Luftangriff durch."

Die russischen Angriffe richteten sich in erster Linie gegen Objekte der energetischen Infrastruktur der Ukraine. Daneben wurden demnach auch scheinbar wahllos Wohngebäude angegriffen und beschädigt. Mehrere Menschen starben im Verlauf dieser Attacken.

Russischer Energiekonzern Gazprom liefert ab Januar kein Gas mehr nach Moldau

10.29 Uhr: Der russische Energiekonzern Gazprom dreht Moldau inmitten eines Energie-Notstands den Gashahn zu. "Gazprom wird die Erdgaslieferungen an die Republik Moldau ab dem 1. Januar 2025 um 5 Uhr auf null Kubikmeter pro Tag reduzieren", teilt das Unternehmen mit. Der Schritt erfolge in Zusammenhang mit der Weigerung des Landes, seine Schulden zu begleichen. Moldaus Regierungschef wirft Russland daraufhin "Unterdrückungs-Taktiken" vor.

Gazprom erklärt, der Gaslieferstopp erfolge "im Zusammenhang mit der Weigerung der moldauischen Seite, Schulden zu begleichen". Das Unternehmen behalte sich das Recht auf weitere Schritte vor, einschließlich der vollständigen Beendigung des Gasliefervertrags mit Moldau.

Der moldauische Ministerpräsident Dorin Recean erklärt im Onlinedienst Facebook, die "angeblichen Schulden" seien bei einer Buchprüfung mit internationaler Beteiligung "für ungültig erklärt" worden. Er beschuldigt Russland, "Energie als politische Waffe" zu nutzen. Recean kündigt an, sein Land werde seine juristischen Optionen prüfen. Möglich sei ein internationales Schiedsverfahren, "um unsere nationalen Interessen zu schützen und Entschädigung zu erhalten".

Russland gibt Moratorium zur Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen auf

9.13 Uhr: Russland sieht sich Außenminister Sergej Lawrow zufolge nicht mehr an eine Stillhaltevereinbarung bezüglich eines Rüstungskontrollabkommens mit den USA gebunden. Da die USA Kurz- und Mittelstreckenraketen stationierten, müsste sich Russland nicht mehr an den INF-Vertrag halten, sagt Lawrow in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur RIA.

"Heute ist klar, dass zum Beispiel unser Moratorium für die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen praktisch nicht mehr umsetzbar ist und aufgegeben werden muss." Die USA hätten die Warnungen Russlands und Chinas laut Lawrow "arrogant ignoriert und sind in der Praxis dazu übergegangen, Waffen dieser Klasse in verschiedenen Regionen der Welt zu stationieren".

Baerbock erwartet auch von nächster Regierung Ukraine-Hilfe

9.11 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erwartet von der künftigen Bundesregierung, dass sie die Ukraine bei der Verteidigung gegen Russlands Aggression weiter unterstützt. "Keine Bundesregierung, der die Sicherheit Deutschlands und Europas am Herzen liegt, wird die Menschen in der Ukraine allein lassen", sagt die Grünen-Politikerin der "Bild am Sonntag". "Denn nur ein gerechter Frieden für die Ukraine sichert unseren Frieden in Freiheit in Europa." Die Ukraine könne sich auf Deutschland verlassen, auch über die Bundestagswahlen hinaus. Bei der Energieversorgung wiederum verlässt sich die Ukraine auf Stromimporte aus der EU.

Die Brutalität der Angriffe der vergangenen Tage zeige, dass der russische Präsident Wladimir Putin weiter "auf absolute Zerstörung aus" sei, sagt Baerbock der "Bild am Sonntag". "Die Unterstützung der Ukraine ist daher weiterhin ein absoluter Selbstschutz unserer eigenen Sicherheit und unseres Friedens." Für die Außenministerin ist klar: "Ein echter Frieden bedeutet, dass kein Unrecht zementiert wird."

Putin reagiert auf Trump-Vorschläge zu Frieden

0.55 Uhr: Der russische Machthaber Wladimir Putin hat sich zu Vorschlägen vom Donald Trump geäußert, was mögliche Bedingungen für Friedensverhandlungen mit der Ukraine angeht. Der designierte Präsident hatte unter anderem vorgeschlagen, den Konflikt einzufrieren und die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine zu verschieben. Auf Reporter-Anfragen während einer Pressekonferenz sagte Putin: "Wie man so sagt: von den Lippen in Gottes Ohr. Wir arbeiten an einem Ende des Konflikts."