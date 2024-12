News folgen Artikel teilen

Russland verändert wohl seine Strategie. Nordkoreanische Soldaten sterben in Gefangenschaft. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Britisches Ministerium: Russland setzt auf größere Angriffe

17.16 Uhr: Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums setzt Russland bei seinen Raketen- und Drohnenangriffen auf die Ukraine auf eine veränderte Taktik. Russland habe sich höchstwahrscheinlich entschieden, seit August 2024 zwischen den Angriffen mehr Zeit vergehen zu lassen, um Bestände aufzubauen, schrieben die Briten auf der Plattform X. Moskau setze eher auf seltenere, größere Angriffswellen statt auf häufigere, kleinere Angriffe.

Das Ministerium in London blickte in seiner Analyse auf eine Angriffswelle Mitte Dezember. Russland hatte in der Nacht vom 12. auf 13. Dezember einen der massivsten Angriffe aus der Luft auf die Ukraine geführt. Nach Angaben aus London wurden insgesamt etwa 90 Raketen und 180 Kampfdrohnen abgefeuert. Mit dieser Menge an Waffen bei einem Angriff soll die ukrainische Flugabwehr überlastet werden.

Russland will Mordkomplott aufgedeckt haben

7.59 Uhr: Der russische Geheimdienst FSB hat einem Agenturbericht zufolge einen Komplott zur Ermordung eines hochrangigen russischen Offiziers und eines Kriegsbloggers vereitelt. Die Pläne seien auf den ukrainischen Geheimdienst zurückzuführen, berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax.

Melnyk will jährlich 20 Milliarden von Deutschland

6.31 Uhr: Der designierte ukrainische UN-Botschafter Andrij Melnyk fordert von Deutschland deutlich mehr Geld. Die bisher geleistete Hilfe sei zwar "eine beachtliche milliardenschwere Summe", sagte Melnyk der "Berliner Morgenpost", Deutschland habe "im Vergleich zum Beginn des Krieges einen Riesensprung" gemacht. Aber: Diese Hilfe sei "bei allem Lob für die Bundesregierung" leider nicht ausreichend, um den Andrang der Russen zu stoppen.

Die künftige Regierung solle für die nächsten vier Jahre mindestens 20 Milliarden Euro pro Jahr einplanen, forderte Melnyk. "Das wäre eine gewinnbringende Investition auch für Deutschlands Sicherheit."

Melnyk war von Januar 2015 bis Oktober 2022 Botschafter in Deutschland, also auch in den ersten Monaten nach der russischen Invasion in der Ukraine. Die Bundesregierung hat er in dieser Zeit immer wieder mit scharfen Worten für die aus seiner Sicht zu zögerlichen Waffenlieferungen kritisiert. Im Oktober 2022 wurde Melnyk zunächst ukrainischer Vizeaußenminister und wechselte dann im Juni 2023 als Botschafter nach Brasilien. Nun soll Melnyk UN-Botschafter werden, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte. Die offizielle Ernennung wird Anfang Januar erwartet.

Merz: Beteiligung an Friedenstruppe nur mit eindeutigem Mandat

5.10 Uhr: Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz verlangt für eine deutsche Beteiligung an einer Ukraine-Friedenstruppe ein völkerrechtliches Mandat – möglichst im Konsens mit Moskau. "Wenn es zu einem Friedensschluss kommen sollte und wenn die Ukraine für eine Absicherung Garantien braucht, dann kann man darüber nur diskutieren, wenn es ein einwandfreies völkerrechtliches Mandat dafür gibt. Das sehe ich im Augenblick nicht", sagte der CDU-Chef der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Merz fügte aber hinzu: "Mein Wunsch wäre, dass es ein solches Mandat dann im Konsens mit Russland gibt und nicht im Konflikt."

1.03 Uhr: Mehrere schwer verletzte nordkoreanische Soldaten sind nach Angaben der Ukraine in ukrainischer Gefangenschaft gestorben. "Heute gab es Berichte über mehrere Soldaten aus Nordkorea. Unsere Soldaten haben sie gefangen genommen. Aber sie waren sehr schwer verwundet und konnten nicht wiederbelebt werden", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Freitag.

Die genaue Zahl der getöteten Nordkoreaner nannte er nicht. Der südkoreanische Geheimdienst hatte zuvor erklärt, dass ein von der Ukraine gefangengenommener verletzter Soldat aus Nordkorea gestorben sei.